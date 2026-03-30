プロ野球・巨人のウィットリー投手が30日、公式戦デビューへ意気込みを明かしました。

ウィットリー投手はこの日、ジャイアンツ球場での1軍投手練習に参加し調整。31日・中日戦でのNPB初登板へ準備を進めました。

「しっかり準備してきたのでそれが結果としてどう表れるか楽しみにしている」と公式戦初登板を待ち望んだウィットリー投手。

阪神との開幕カードを全試合見たと話し、「(アメリカより)日本の方がエネルギーに満ちて歓声も大きかった。活気にあふれた試合だった」と感銘を受けた模様。試合には「攻撃陣はいいし、投手陣もいい点はあった。ただ負け越したのはもちろん残念なので、明日勝って五分に戻したい」と意気込みます。

日本での生活も約2か月が経過。うなぎがお気に入りと明かすも阿部慎之助監督から教えてもらった店にはまだ行けていないと話します。初勝利のお祝いにその店を訪れることを報道陣に勧められると「いい考えだ。現実的に起こるような気がする」と笑顔を見せました。

来日1年目のウィットリー投手はオープン戦3試合登板で防御率7.94。しかし17日のヤクルト戦は3回2/3を無失点で勝利投手となってオープン戦を締めくくると、24日の西武2軍戦でも4回無失点と好投しました。