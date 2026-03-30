厚生労働省は４月から、働いて一定の給与収入を得た高齢者の厚生年金の受給額を減らす「在職老齢年金」制度を見直し、満額を受け取れる対象者を拡大する。

現在は給与と厚生年金の合計が月５１万円の基準額を超えると減額されるが、６５万円に引き上げる。新たに約２０万人が満額で受給できるようになる見通しだ。

人手不足が深刻化する中、高齢者が年金の減額を気にせずに働ける環境を整える狙いがある。高齢者の手取りを増やし、年金制度の「支え手」側に回ってもらうことも目指している。

同制度は、給与と厚生年金（報酬比例部分）の合計が基準額を超えた場合、超過した分の半額の厚生年金が支給されない仕組みだ。例えば、月に給与が４６万円で厚生年金が１０万円の場合は、合計額が５６万円となるため、現在の基準額（５１万円）を超過した５万円の半額の年金は支給されず、手元に入るのは５３万５０００円（給与４６万円、厚生年金７万５０００円）になっていた。４月からは、満額の５６万円が手元に入る。

同省によると、６５歳以上で働く年金受給者は２０２２年度末時点で約３０８万人に上り、このうち約５０万人が減額の対象だった。高齢者の働く意欲を損なうとし、制度そのものの廃止を求める声もある。

一方、パートら短時間労働者が、会社員の夫など配偶者の扶養を外れて社会保険料の支払い義務が生じる「年収１３０万円の壁」を巡っては、４月から、年収を計算する際、残業代を含めない方式に改める。働き控えを減らす狙いがある。

年収が１３０万円以上になると、配偶者の扶養から外れ、年金や健康保険の保険料を自分で負担しなければならないため、労働時間を抑制する人が多いことが問題となっている。給与以外に収入がある人は、今後も残業代を含めた総収入で計算する。