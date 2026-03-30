プロ野球の31日の予告先発投手が発表された。開幕3連戦でビジターだったセ、パ6球団がホームでの開幕戦を迎える。

セで開幕3連勝を飾ったヤクルトは神宮で本拠地開幕戦。ベテラン・小川が先発マウンドに上がる。対する広島も3連勝で、無敗同士の対戦。森下暢仁が先発マウンドに上がる。

セで唯一の開幕3連敗を喫したDeNAは敵地京セラD大阪で阪神戦。昨季までその阪神に所属したデュプランティエが古巣相手に先発する。

パで唯一の開幕3連勝を飾ったソフトバンクは、敵地の楽天モバイル最強パークで楽天戦。相手先発は11年ぶりにNPBに復帰した前田健太だ。

開幕3連敗を喫した日本ハムは本拠地に戻ってロッテ戦。細野晴希が先発し、今季初勝利を目指す。

◇セ・リーグ

ヤクルト・小川泰弘―広島・森下暢仁（18時〜 神宮）

中日・金丸夢斗―巨人・ウィットリー（18時15分〜 バンテリンD）

阪神・才木浩人―DeNA・デュプランティエ（18時〜 京セラD大阪）

◇パ・リーグ

日本ハム・細野晴希―ロッテ・木村優人（18時30分〜 エスコンF）

楽天・前田健太―ソフトバンク・大関友久（16時〜 楽天モバイル最強）

西武・隅田知一郎―オリックス・高島泰都（18時〜 ベルーナD）