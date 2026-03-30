女優の米倉涼子が3月29日までにInstagramを更新。主演を務めたPrime Video配信の映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の海外ロケショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

米倉はこの半年間、人生最大の危機に見舞われていた。

2025年9月から、イベントを次々とキャンセル。表舞台から姿を消すと、2025年10月11日発売の「週刊文春」で、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）が、米倉について捜査をおこなっており、8月には自宅への家宅捜索が実施されたなどと報じられた。12月26日、米倉は公式サイトで《一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です》と認めていた。

そして、2026年1月20日、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたと報じられたが、その後、1月30日に不起訴処分となっていた。2月10日、約半年ぶりに表舞台に登場。『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会に共演者らと登壇したのだった。

米倉は今回のInstagramの投稿で《Prime Original映画 『エンジェルフライト THE MOVIE』 配信開始から多くの方にご覧いただき、ありがとうございます! メキシコロケ 一緒に作品を作り上げた現地スタッフの皆さんと》とつづり、スタッフらと微笑むショットや打ち合わせ中の写真、カメラを真剣な眼差しでのぞき込むオフショットを公開した。

『エンジェルフライト』は、2月13日から240以上の国や地域で配信がスタートしている。

コメント欄にはファンから

《エンジェルフライト 本当に良かった 泣けました》

《仕事モードで真剣な姿、かっこいい》

などの反響に加え、表舞台に戻ってきたこともあり、

《嬉しいよ、本当に!》

と米倉の復帰を歓ぶ声も出ている。

米倉の“完全復帰”への道は着々と進んでいるようだ。代表作となっている連続ドラマ『ドクターX〜外科医・大門美知子〜』（テレビ朝日系）シリーズの完結作となる映画『劇場版 ドクターX FINAL』が3月19日に初めてテレビ放送された。

芸能記者が言う。

「『劇場版 ドクターX FINAL』は2024年12月6に公開され、興行収入30億円を超える大ヒット作となりました。19日のテレビ放送でも平均世帯視聴率は9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と高視聴率を達成し、午後7時〜午後10時までの約3時間の平均視聴率では、NHKと民放含めて同時間帯でトップでした。米倉さんは2月10日に表舞台に姿を現して以降は、定期的に自身の出演作の告知などをSNSでおこなっています。今回、映画がテレビで放送されたことで、実質的に“地上波復帰”を果たしたわけですが、これも米倉さんの復帰へのいい流れでしょう。

薬物疑惑で捜査が進んでいた際には、CMなどからも完全に撤退していましたが、テレビ局としても、米倉さんの演技を放送することをよしとしたわけですから、今後、テレビ朝日に続く局が出てくることも予想されます」

地上波での代表作映画が高視聴率を稼いだ米倉。ファンは新作ドラマ出演なども含めたテレビでの“完全復帰”を待ち望んでいるだろう。