《このツアーをもちまして、嵐としての活動を終了いたします》

2025年5月、Xにこう投稿してラストライブの開催を発表した国民的アイドルグループの嵐。現在は、最後の全国ツアーのまっただ中だ。

3月下旬、そんな多忙なスケジュールの合間を縫って、東京・渋谷センター街にお忍びで姿を見せたのは、嵐のメンバーの一人、松本潤だ。

「この日は、Netflixドラマの打ち上げでした。打ち上げ会場となった飲食店の正面入口に、幕をかけて外から店内が見えないようにするなど、すごい警戒ぶりでしたね。

松本さんも、サングラスをかけて、身バレしないよう厳戒態勢で参加していました。松本さんは嵐のツアーに加えて俳優の仕事もありますし、2024年に独立して個人事務所を立ち上げました。当然やることは山積みのようですが、プライベートでロンドンやパリに弾丸旅行をするなど、余暇を謳歌しているようです」（制作関係者）

近年、俳優の仕事では主役ばかり引き受けてきた松本だが、最近はそのスタイルを変えているという。芸能ジャーナリストの竹下光氏が語る。

「TBSとU-NEXTが共同制作したドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に、松平容保役で友情出演。久々の脇役となります。近年は、制作費削減の影響もあり、ギャラが高い実力派俳優を配役した大人向けのドラマが減ってきています。そのため、仕事が “日照り” になる30代後半〜40代の俳優が増えています。

大河ドラマ『どうする家康』（2023年、NHK）で主演した松本さんのギャラと格は業界ではトップクラスのため、地上波ドラマに二番手、三番手で起用することは難しい。

ですが、Netflixのような世界配信ドラマは製作費も潤沢なので、それも可能です。松本さんが今後、俳優として活動するなかで、世界配信される作品に出ることは、活躍の幅を広げるための布石でしょう」

松本の野望の橋頭堡となる世界配信ドラマの打ち上げ会場には、佐々木希の姿も。

「佐々木さんは、現場で若手スタッフにも優しく、人柄がいいと評判。マメに差し入れをしてくれることで有名です。演技の面でも、最近ではシリアスな役も多く、ドラマで主役を演じることも増えてきました。

たびたび渡部建さんとの夫婦関係を取りざたされる彼女ですが、女優としても着実にステップアップしています」（芸能プロ関係者）

さらにこの日は話題の “新婚さん” も参加した。2月に、平手友梨奈との電撃結婚を発表した神尾楓珠だ。

幸せムード全開の神尾だが、実はこの日の彼には、ある “異変” があった。会場へ入っていく神尾の左手薬指に、キラリと光る指輪がはめられていたのだ。

26日のイベントで結婚後初の公の場に姿を現わした神尾は、結婚生活について「幸せです」と端的に言い切っていた。イベントでは指輪はつけていなかったが、プライベートな場面では、しっかりとはめているのだろう。

「この日は、神尾さんの結婚祝いも兼ねていたそうです。松本さんも、個人的にプレゼントを渡したと聞いています。このあたりの気配りも、個人事務所の社長らしいですね」（前出・制作関係者）

解散後は世界へ。野望は成就なるかーー。