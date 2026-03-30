三毛猫が一匹でお布団で寝ようとしていたら、飼い主さんがお布団に入ってきて一緒に眠りにつく光景が話題です。投稿された動画は2.4万再生を突破し、「布団に沈み込んでるミケたんかわええ」「開始早々正面から見たお口が可愛すぎる」「ゆっくりまばたきは親愛のサイン」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主のベッドの上で、寝る直前の三毛猫→毛布をめくってあげると…羨ましすぎる『夜のひとコマ』】

すでに眠そうなミケちゃん

YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」に投稿されたのは、大好きな飼い主さんのお布団の上で、すでにうつらうつらと眠たそうな表情をしている三毛猫の「ミケ」ちゃんの姿。この日は飼い主さんよりも先に布団で寝る準備を整えていたのだそう。

このときのミケちゃんは寝る寸前だったようで、飼い主さんが「ゴロゴロもいい終えてます」というパワーワード！そんな言葉いままで聞いたこともありません。

居心地が悪いのかポジションチェンジ

寝る準備万端のミケちゃんでしたが、飼い主さんがおふとんに入り体勢を整えてると、落ち着きが悪いのかもぞもぞと移動を始めます。どうやら飼い主さんと一緒に寝ようと思ったのか、顔の方へと進んできました。

最高の腕枕

そんなミケちゃんを見て、飼い主さんは「どうぞ、どうぞ」と迎え入れます。招き入れられたミケちゃんは少し戸惑っているようにも見えます。でも、一度あたりを見回してから大好きな飼い主さんのお布団の中へイン！

ようやく快適なポジションを見つけたのか、もぞもぞと体勢を整え丸くなり主さんの腕をまるで安眠枕のようにして寝始めました。なんとも羨ましい光景！これならどんなに腕が痺れようとも寝返りを打つことなんてできません。

決めたポジションが快適だったのか、心地よさそうに目を閉じて寝言のように「むにゃむにゃ」と言っています。一匹でお布団で寝るより、大好きな飼い主さんといっしょに寝れたほうが幸せですもんね。

最後には飼い主さんがミケちゃんに向かって「おやすみなさい」と丁寧にご挨拶。

大好きな飼い主さんのお布団の中で、腕に抱かれて幸せに眠るミケちゃんなのでした。

猫好きならば誰もが羨むこの光景を捉えた投稿には「和ネコの理想を詰め込んだのがミケちゃんだと思う」「毎晩こんなやりとりしているの羨ましすぎてハゲそう」「チャムチャムいってポジションに収まるのたまらん」「おふとんに沈み込むミケが可愛すぎる」「あれこれとポジションを探していたけど、最後に選ぶのは大好きな主さんの腕の中なの最高」などのコメントが寄せられ、多くの人がミケちゃんの虜になっています。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、他にもミケちゃんが飼い主さんのおふとんを占領して寝ている姿などがたくさん見ることができますよ。

ミケちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。