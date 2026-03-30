ブライトン清家貴子は今季クラブの公式戦で10ゴール目となった

なでしこジャパン（日本女子代表）で先日の女子アジアカップ優勝に貢献したMF清家貴子が、イングランドに戻りチームを勝利に導いた。

清家が所属のブライトンは、3月29日にイングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）のゲームでレスター・シティと対戦。後半3分に中盤でのボール奪取からカウンターを仕掛けたブライトンは、スルーパスに抜け出したMFローザ・カファジがGKの目の前で並走した清家にラストパス。これを冷静に蹴り込んだ一撃が決勝ゴールになり、1-0でブライトンが勝利した。

クラブの公式Xでは、これが今季クラブの公式戦で10ゴール目となった清家を祝福。ファンからは「清家さんうまい」といった声があがっている。

清家は先日の女子アジアカップでは大会中にチーム内で2番目に多い4ゴールを奪い得点力を見せつけた。また、なでしこジャパン組ではDF南萌華も清家とともにフル出場した。今季に向け三菱重工浦和レッズレディースから移籍しているMF角田楓佳はベンチ入りも出場機会がなかった。

この勝利でブライトンは6位に浮上。4月5日にはイングランド協会カップ（FA杯）の準々決勝でアーセナルと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）