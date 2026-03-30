『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』27年公開決定＆特報第2弾解禁 新キャストに田村ゆかり
アニメ『陰の実力者になりたくて！』シリーズ初の劇場アニメとなる『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』が2027年に公開されることが決定。特報第2弾、ティザービジュアル、メインキャストが解禁された。
【動画】2027年公開へ 『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』特報第2弾
原作はシリーズ累計発行部数780万部を突破、2023年にテレビアニメ2nd seasonが放送された人気シリーズ「陰の実力者になりたくて！」が初の映画化。
シリーズ初の劇場版となる「残響編」の舞台は、主人公・シドが転生前に暮らした“日本”。シドの前世を知る女性との再会、魔獣の襲撃で変わり果てた世界、そこに渦巻く人々の陰謀。そして混沌を極め荒廃した日本に、シャドウが降臨。シリーズ史上最大スケールで“主人公最強×圧倒的中二病×勘違いシリアスコメディ”が繰り広げられる。
このたび、新キャラクターとなる朝倉ユウカ役を田村ゆかりが務めることが決定。キャスト陣・山下誠一郎、堀江由衣、水瀬いのり、田村、子安武人の意気込みコメントも到着した。
また、グッズ付き前売券（ムビチケ）の販売が決定。3月29日に開催された“AnimeJapan 2026”KADOKAWAブースで販売されたグッズ付き前売券は、本作の前売券（ムビチケ）と原作小説1巻・4巻の書影に使用されたイラストの複製原画がセットになった商品だ。「カドスト」で4月19日23時59分まで予約受付中。アニメイトでは4月24日〜5月31日まで予約できる。
『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』は、2027年劇場公開。
キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■シド・カゲノー／シャドウ：山下誠一郎
残響編の発表からおよそ2年弱…でしょうか。お待たせしました！という喜びは勿論ですが、アニメを、とりわけ劇場版を制作するというのは生半可なことではありません。それでも僕らが期待してしまうのは、原作・アニメが本当に面白いからという証左でもあります。
カゲマスという場のお陰で、シャドウや七陰や皆を忘れることなく日々研鑽を積むことが出来ていましたし、僕にとって残響編は再会であり集大成でもあります。
今回も圧倒的な実力者…素晴らしい先輩方とともにお送りします。隠し玉もまだまだあります。まずはこうして無事に情報解禁が出来たことに安堵しつつ、続報をお楽しみに！
■西野アカネ：堀江由衣
西野アカネ役を演じさせて頂きます堀江由衣です。
TVアニメでは1期の第1話と、2期の最終話の2回だけの登場でしたので、今回、劇場版に登場すると聞いた時は、かなりビックリしました（笑）。
シャドウとアカネちゃんは今回どのような形で関わるのか、注目して見守って頂けましたら嬉しいです。
■ベータ：水瀬いのり
2nd seasonのラストシーンからの続きが描かれる本作。劇場版ということで少し緊張していたのですが…ベータはどこにいてもベータだなと安心して収録することができました。シャドウ様との掛け合いもいつもながらに軽快なすれ違いで、これこれと思いながら楽しくお芝居させていただけました。
ベータの可愛い部分・かっこいい部分はもちろんのこと、今作ではエキセントリックな部分まで存分に味わっていただけます。また舞台が日本ということで普段とは違って感じる部分もあるかもしれません。ぜひご期待ください！
■朝倉ユウカ：田村ゆかり
「陰の実力者になりたくて！」の現場にお邪魔するのは初めてで、右も左も分からない状態でしたが、楽しく参加することができました。ユウカ先生はおっとりしていながらしっかりしているキャラクターで、とても演じがいのあるお役でした。陰実ファンのみなさんが公開をワクワクしながら待っててくださると嬉しいです。
■モードレッド：子安武人
皆さん言いたいことは解ります。確かに私はTVシリーズで消滅しました。では今回の劇場版の出演はどういったことなのか？ 解りません！ どこのどなたかの愛情もしくは大宇宙的な意思の働きなのか、兎にも角にもモードレッド、再び皆様のお目にかかれるようです！ 我が勇姿、乞うご期待！
【動画】2027年公開へ 『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』特報第2弾
原作はシリーズ累計発行部数780万部を突破、2023年にテレビアニメ2nd seasonが放送された人気シリーズ「陰の実力者になりたくて！」が初の映画化。
シリーズ初の劇場版となる「残響編」の舞台は、主人公・シドが転生前に暮らした“日本”。シドの前世を知る女性との再会、魔獣の襲撃で変わり果てた世界、そこに渦巻く人々の陰謀。そして混沌を極め荒廃した日本に、シャドウが降臨。シリーズ史上最大スケールで“主人公最強×圧倒的中二病×勘違いシリアスコメディ”が繰り広げられる。
また、グッズ付き前売券（ムビチケ）の販売が決定。3月29日に開催された“AnimeJapan 2026”KADOKAWAブースで販売されたグッズ付き前売券は、本作の前売券（ムビチケ）と原作小説1巻・4巻の書影に使用されたイラストの複製原画がセットになった商品だ。「カドスト」で4月19日23時59分まで予約受付中。アニメイトでは4月24日〜5月31日まで予約できる。
『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』は、2027年劇場公開。
キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■シド・カゲノー／シャドウ：山下誠一郎
残響編の発表からおよそ2年弱…でしょうか。お待たせしました！という喜びは勿論ですが、アニメを、とりわけ劇場版を制作するというのは生半可なことではありません。それでも僕らが期待してしまうのは、原作・アニメが本当に面白いからという証左でもあります。
カゲマスという場のお陰で、シャドウや七陰や皆を忘れることなく日々研鑽を積むことが出来ていましたし、僕にとって残響編は再会であり集大成でもあります。
今回も圧倒的な実力者…素晴らしい先輩方とともにお送りします。隠し玉もまだまだあります。まずはこうして無事に情報解禁が出来たことに安堵しつつ、続報をお楽しみに！
■西野アカネ：堀江由衣
西野アカネ役を演じさせて頂きます堀江由衣です。
TVアニメでは1期の第1話と、2期の最終話の2回だけの登場でしたので、今回、劇場版に登場すると聞いた時は、かなりビックリしました（笑）。
シャドウとアカネちゃんは今回どのような形で関わるのか、注目して見守って頂けましたら嬉しいです。
■ベータ：水瀬いのり
2nd seasonのラストシーンからの続きが描かれる本作。劇場版ということで少し緊張していたのですが…ベータはどこにいてもベータだなと安心して収録することができました。シャドウ様との掛け合いもいつもながらに軽快なすれ違いで、これこれと思いながら楽しくお芝居させていただけました。
ベータの可愛い部分・かっこいい部分はもちろんのこと、今作ではエキセントリックな部分まで存分に味わっていただけます。また舞台が日本ということで普段とは違って感じる部分もあるかもしれません。ぜひご期待ください！
■朝倉ユウカ：田村ゆかり
「陰の実力者になりたくて！」の現場にお邪魔するのは初めてで、右も左も分からない状態でしたが、楽しく参加することができました。ユウカ先生はおっとりしていながらしっかりしているキャラクターで、とても演じがいのあるお役でした。陰実ファンのみなさんが公開をワクワクしながら待っててくださると嬉しいです。
■モードレッド：子安武人
皆さん言いたいことは解ります。確かに私はTVシリーズで消滅しました。では今回の劇場版の出演はどういったことなのか？ 解りません！ どこのどなたかの愛情もしくは大宇宙的な意思の働きなのか、兎にも角にもモードレッド、再び皆様のお目にかかれるようです！ 我が勇姿、乞うご期待！