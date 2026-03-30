◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

２月、サラリーマンが行き交う新橋駅の地下道。乃木坂４６ばりのキュートなワンピース姿で歌とダンスを披露したのは「自称アイドル」の女子プロゴルファー菅沼菜々（２６）。クラブをマイクに持ち替え、ＣＤデビューイベントを行った。

１月には３回目のファンミーティングも開催。５００人が集まり、ペンライトを振るファンから大声援を浴びた。「みんなと違うことをして、批判的な意見や『練習しろ』とかたたかれる…」と実情を漏らしたが、国内ツアー３勝の実績はアイドル活動への自信につながる。アンチがいるのは影響力や拡散力がある証し。ＳＮＳを遮断せずチェックしている。「みんなに好かれるのは難しいけど、私を好きでいてくれてる人にたくさん幸せを届けたい。ゴルフ界をもっと盛り上げたい」。根底にある信条はブレない。

マイナスをプラスに変える強さがある。不安障害の「広場恐怖症」を抱え、飛行機や新幹線は利用できない。昨年１１月に千葉から次戦会場の愛媛・松山市まで８８０キロ以上、１２時間以上かけて車で移動した。長距離移動の疲労は「ぜ〜んぜん、大丈夫」とニヤリ。車中で歌とダンスの練習、ライブの構成を練った。翌週に宮崎で試合後、東京へ車で移動してボイストレーニングへ。年明けのライブで「お腹から声を出せた」と美声を響かせた。

肝心の本業は３度優勝し、２週前の今季自身初戦は７位。ゴルフ場では他選手のように前髪をキャップに入れずに、スプレーで固めて前に出し、アイドル感あるビジュを守る徹底ぶり。「二刀流で頑張ります」。ツアー優勝後の表彰式で熱唱する日も近い…かも。（ゴルフ担当・星野 浩司）

◆星野 浩司（ほしの・こうじ）２００８年入社。芸能、サッカーを経て２５年から現職。