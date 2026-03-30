俳優の伊勢谷友介がＴＶｅｒ特別配信「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。２１年に大麻取締法違反の罪で有罪判決を受けたときの心境を語った。

伊勢谷は、自身のヘアメイクを３０年以上担当しているＳｈｉｎＹａ氏とともに彌彌子氏の鑑定を受けた。

彌彌子氏は「１９年６月ぐらいからガタガタ運気が崩れた。２１年２月まで続く」と鑑定すると、ＳｈｉｎＹａ氏は「それ以降、落ち込んでたときあるね」と振り返り。伊勢谷は「まあ、御用になっていた」と自虐的に振り返った。

スタッフから「そのときの心境は？」と聞かれると「あんまり話したくないんだよな」と口が重くなったが「社会に対しての理解の話だと思うが、なんだろうな、国によって善悪が違うところがあるっていうことで、意に介せなかった部分があることで、結構落ち込んだ」と言葉を選びながら説明した。

「何のために生きている？何のために社会がこういう仕組みなんだ？って精査すると変えたくなる。それがそこで止まっている状況が今の社会の状況だったら、人間の成長点の先にいる状態と、今のレベルの低い状態に対してもすごいガッカリしたし。そういう風な感覚だったと思う」と振り返っていた。