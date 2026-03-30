「応援するよ」は“嘘”だった。独立したシェフを廃業に追い込んだ、前店オーナーの執念深い「いやがらせ」
飲食業界の独立において、師匠やオーナーからの支援ほど心強いものはない。しかし、その厚意が人を転落させるための「罠」だったとしたら……。
建設業界で働く伊原健太さん（仮名・47歳）は、悪意によって人生が暗転した経験があるという。
◆とんとん拍子で独立できることに
「だいぶ前のことですが、自分はイタリアンレストランで雇われシェフとして働いていたことがあったんです。手前味噌ながら人気店で、遠方からわざわざ足を運んでくれるお客さんも大勢いました」
ある時に、そんな常連客のひとりから相談を受けた。
「長く通ってくれている常連さんから、独立して店をやらないかと持ちかけられたんです。飲食業界の人ではありませんでしたが、会社を経営している人で、全てではないものの開店資金の一部を出資してくれるとのことでした」
いつかは自分の店を持ちたいと思っていた伊原さんは、熟考した末にその話を受けることにした。
「それで、オーナーに『独立させてください』と頭を下げに行きました。『エリアも被らないんだし、応援する。仕入れ先は心配するな。業者に伊原くんの店に食材を卸してもらえるよう話をつけておくよ』と言われました」
◆仕入れ業者から突然取引NGが出てしまう
オーナーが気さくに相談に乗ってくれて、徹底的に食材にこだわった店にするというコンセプトや看板メニューも一緒に考えてくれた。
「開店資金は予想以上にかかることになり、想定していたよりも多くの額を自分で出すことになりました。銀行からも融資を受けて、独立準備を進めていきました。内装を決めたり、食器類の買い出しで店を回ったり、夢中になって独立に向けての準備を進めていたんです」
だが、開店直前になって、衝撃的な連絡が入った。
「看板メニューの肉料理の仕入れ先から、突然『取引できない』と言われたんです。そればかりか、野菜や魚介類の仕入れ先まで、馴染みの業者から次々と取引を断られてしまい……。オープンまで間もない頃だったので、本当に頭を抱えました」
次々と取引が停止になった理由はなんだったのか……。
「どこも理由は教えてくれなかったんですが、泣きついたところ、ある業者から『あんた前の店で汚ねえことしてたらしいじゃねえか』と言われたんです。詳しくは聞けなかったので人伝に調べてみると、自分が『お店のお金を横領していた』という噂が流れていたことがわかったんです」
無論、そのような事実は一切なかった。伊原さんは誤解を解くため業者を回ったのだが、取引は再開されなかった。
「前の店のオーナーが、『裏切り者の伊原の店に食材を卸すなら、うちの全ての店との取引を止める』と脅していたようでした。オーナーは何店舗も店を持っていたので、その意向に逆らえないと言うんです」
◆謎の空予約が相次ぎ、資金は火の車に
必死になって新たな業者を見つけ、開店からしばらく経ってようやく看板メニューを揃えることができた。そうして客足も伸び始めた矢先、さらなる悲劇が襲った。
「悪質な空予約が何度も入るようになったんです。用意した高級食材はすべて廃棄。運転資金はあっという間に底をつきました」
犯人が誰かは明白だった。人が良く、恨まれた経験がない伊原さんは、恩師だと思っていたオーナーの執拗な悪意に精神的に追い詰められていく。
「厨房に立っていてもぼんやりしているような状態でした。オーダーが入っても提供まで時間がかかるようになって、味が落ちていたことにも気づいていないみたいで……」
◆たった1年で閉店の憂き目に
前の店からの常連客も一人、また一人と去っていくことに。開店資金を出資してくれた社長も離れていってしまった。
「ある時にアルバイトの子がお皿を割ってしまったことがあったんですが、自分は激昂して怒鳴りつけてしまったんです。普段ならそんなことで怒らないんですが、このままだと店が潰れるというプレッシャーからくるストレスが溜まっていて……それをぶつけてしまった感じでした。それでその子は辞めてしまったんですが、心底自分が嫌になってしまい……。もう人を採ろうとも思えませんでした」
そうしてオープンから1年も経たずに店は閉じることに。手元に残ったのは、借金だけだった。伊原さんは返済のために建設業界に移ることにした。
「オーナーにとって、店の生命線とも言えるシェフの独立は許し難い『裏切り』だったんでしょう。親身に相談に乗っていたのは、弱みを握り、一番効果的なタイミングで刺すためだったんだと思います」
＝＝＝＝＝
「応援するよ」と言って微笑んでいた笑顔の裏で、人をおとしめる算段をしていたのかと思うと、いまだにおそろしく思うという。
＜TEXT／和泉太郎＞
【和泉太郎】
込み入った話や怖い体験談を収集しているサラリーマンライター。趣味はドキュメンタリー番組を観ることと仏像フィギュア集め
建設業界で働く伊原健太さん（仮名・47歳）は、悪意によって人生が暗転した経験があるという。
◆とんとん拍子で独立できることに
「だいぶ前のことですが、自分はイタリアンレストランで雇われシェフとして働いていたことがあったんです。手前味噌ながら人気店で、遠方からわざわざ足を運んでくれるお客さんも大勢いました」
「長く通ってくれている常連さんから、独立して店をやらないかと持ちかけられたんです。飲食業界の人ではありませんでしたが、会社を経営している人で、全てではないものの開店資金の一部を出資してくれるとのことでした」
いつかは自分の店を持ちたいと思っていた伊原さんは、熟考した末にその話を受けることにした。
「それで、オーナーに『独立させてください』と頭を下げに行きました。『エリアも被らないんだし、応援する。仕入れ先は心配するな。業者に伊原くんの店に食材を卸してもらえるよう話をつけておくよ』と言われました」
◆仕入れ業者から突然取引NGが出てしまう
オーナーが気さくに相談に乗ってくれて、徹底的に食材にこだわった店にするというコンセプトや看板メニューも一緒に考えてくれた。
「開店資金は予想以上にかかることになり、想定していたよりも多くの額を自分で出すことになりました。銀行からも融資を受けて、独立準備を進めていきました。内装を決めたり、食器類の買い出しで店を回ったり、夢中になって独立に向けての準備を進めていたんです」
だが、開店直前になって、衝撃的な連絡が入った。
「看板メニューの肉料理の仕入れ先から、突然『取引できない』と言われたんです。そればかりか、野菜や魚介類の仕入れ先まで、馴染みの業者から次々と取引を断られてしまい……。オープンまで間もない頃だったので、本当に頭を抱えました」
次々と取引が停止になった理由はなんだったのか……。
「どこも理由は教えてくれなかったんですが、泣きついたところ、ある業者から『あんた前の店で汚ねえことしてたらしいじゃねえか』と言われたんです。詳しくは聞けなかったので人伝に調べてみると、自分が『お店のお金を横領していた』という噂が流れていたことがわかったんです」
無論、そのような事実は一切なかった。伊原さんは誤解を解くため業者を回ったのだが、取引は再開されなかった。
「前の店のオーナーが、『裏切り者の伊原の店に食材を卸すなら、うちの全ての店との取引を止める』と脅していたようでした。オーナーは何店舗も店を持っていたので、その意向に逆らえないと言うんです」
◆謎の空予約が相次ぎ、資金は火の車に
必死になって新たな業者を見つけ、開店からしばらく経ってようやく看板メニューを揃えることができた。そうして客足も伸び始めた矢先、さらなる悲劇が襲った。
「悪質な空予約が何度も入るようになったんです。用意した高級食材はすべて廃棄。運転資金はあっという間に底をつきました」
犯人が誰かは明白だった。人が良く、恨まれた経験がない伊原さんは、恩師だと思っていたオーナーの執拗な悪意に精神的に追い詰められていく。
「厨房に立っていてもぼんやりしているような状態でした。オーダーが入っても提供まで時間がかかるようになって、味が落ちていたことにも気づいていないみたいで……」
◆たった1年で閉店の憂き目に
前の店からの常連客も一人、また一人と去っていくことに。開店資金を出資してくれた社長も離れていってしまった。
「ある時にアルバイトの子がお皿を割ってしまったことがあったんですが、自分は激昂して怒鳴りつけてしまったんです。普段ならそんなことで怒らないんですが、このままだと店が潰れるというプレッシャーからくるストレスが溜まっていて……それをぶつけてしまった感じでした。それでその子は辞めてしまったんですが、心底自分が嫌になってしまい……。もう人を採ろうとも思えませんでした」
そうしてオープンから1年も経たずに店は閉じることに。手元に残ったのは、借金だけだった。伊原さんは返済のために建設業界に移ることにした。
「オーナーにとって、店の生命線とも言えるシェフの独立は許し難い『裏切り』だったんでしょう。親身に相談に乗っていたのは、弱みを握り、一番効果的なタイミングで刺すためだったんだと思います」
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「応援するよ」と言って微笑んでいた笑顔の裏で、人をおとしめる算段をしていたのかと思うと、いまだにおそろしく思うという。
＜TEXT／和泉太郎＞
【和泉太郎】
込み入った話や怖い体験談を収集しているサラリーマンライター。趣味はドキュメンタリー番組を観ることと仏像フィギュア集め