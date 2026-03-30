上沼恵美子（70）が30日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。29日に最終回を迎えたTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）で、長年MCを務めた歌手の和田アキ子（75）を讃えた。

「アッコにおまかせ！」の最終回に触れた上沼は「夜、密着をやってたんかな、アッコさんの。それをずーっと拝見してて」と告白。「日曜日のお昼の生を40年。カーッ！恐ろしいよな〜」と本音を漏らした。

続けて「昨日の密着で言うてはったけど、金土とお酒を抜いて」と、和田のプロ意識の高さに感心。「朝早くTBSに入って、打ち合わせを綿密にして、会議室みたいなところで」といい、こんなんしてはるねんやと思って」と驚いたという。

そして「ゲストで行ったことがあるねん」と回想。「最初の頃はゲストコーナーがあって、大阪から1人でゲストに行った」と振り返り、「アッコさんだし凄かった。35歳で始めたって言うてたけど、私が寄せてもらったのは初期の頃。もちろん（結婚して）上沼恵美子になってたんですけど」と懐かしんだ。

その上で「やっぱり最後、ちょっとその密着でジーンと来たわ、やっぱり40年成し遂げるって」としみじみ。「私も長いことやらせてもらったけど、おしゃべりクッキングが25年、（快傑）えみちゃんねるが27年、四半世紀って言うねんけど、40年。キャーッ！と思って」と語っていた。

和田は番組終了後、TBSを通じてコメントを発表。「て、『アッコにおまかせ！』をこうして、40年以上続けることができました。いろいろな新しいことや、大変なこともありましたけど、今日まで全部、皆さんのおかげでここまでこれたと思うと感無量です」と感謝を伝えた。