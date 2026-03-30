日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）の30日放送で、新たな気象予報士の岡田良昭氏（36）が初出演した。

15年間に渡って出演してきた蓬莱大介氏が27日に卒業。バトンを受けた岡田氏はこの春から大阪での生活をスタートさせたそうで「おととい引っ越して来ました」とニッコリ。趣味はイラストで、穏やかな表情の自身を描いた絵を披露し「緊張するかと思ってんですが意外と今落ち着いて穏やかな気持ちで」と話した。

MCの宮根誠司が「蓬莱大介より腰が低いなっていう感じ」と印象を明かし、コメンテーターの俳優・梅沢富美男も「蓬莱さんほとんと当たらないので…お願いします」と前任者をチクリ。読売テレビの高岡達之特別解説委員は「いなくなるとこう言われるんですね、この番組は」と言い、岡田氏も苦笑いだった。

茨城県出身の岡田氏は千葉大理学部を卒業後、気象予報士試験に5度の挑戦の末に合格した努力家。大学時代に気象キャスター・斉田季実治氏の天気解説に衝撃を受けたことが志望動機という。2014年に気象予報士資格を取得後、福岡、高知、広島のテレビ局で天気コーナーを担当。その後別の職種に就くも「空の魅力を忘れられず」気象キャスターに復帰した。趣味はイラスト、卓球、マラソンで、1500枚以上のイラスト制作経験と3度のフルマラソン完走実績を有する。