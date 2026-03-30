SEVENTEEN、ファンミーティング開催決定！6月に韓国・仁川でファンと再会へ

SEVENTEENが、今年も大型スタジアムでファンミーティングを開催する。

3月30日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、SEVENTEENは6月20日・21日の2日間、仁川（インチョン）アシアド主競技場で「2026 SVT 10TH FAN MEETING 」（以下「CARAT LAND」）を開催する。

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本公演はオフラインだけでなく、オンラインライブストリーミングでも配信され、世界中のファンを熱狂させる予定だ。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

公開されたポスターには、「CARAT LAND」へ向かう急行列車が幻想的な雰囲気で描かれている。車掌に変身したメンバーたちは、列車に搭乗するCARAT（ファンダム名）を待っているかのように、明るい笑顔でカメラを見つめており、SEVENTEEN特有のポジティブなエネルギーと温かな表情が目を引く。

「CARAT LAND」はSEVENTEEN独自のファンミーティングブランドだ。2017年にソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で初めて幕を上げて以来、蚕室総合運動場補助競技場、KSPO DOME、 高尺（コチョク）スカイドームと、着実に公演規模を拡大させてきた。昨年、仁川文鶴競技場メインスタジアムでファンミーティングとしては異例のスタジアム公演を成功させたのに続き、今年もスタジアム級の規模を予告しており、世界中のファンの期待が高まっている。

なお、SEVENTEENはファンミーティングに先立ち、4月4日・5日に仁川アシアド主競技場「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」を開催し、7か月間にわたるワールドツアーのフィナーレを飾る。彼らは昨年9月の仁川公演を皮切りに、世界14都市・29公演におよぶワールドツアーを展開し、オンライン・オフライン合わせて約84万人の観客を動員した。

（記事提供＝OSEN）