【1周年】ちいかわ焼き　新キャラ＆限定フレーバー続々、新グッズも

株式会社くりこ（神奈川県横浜市）が運営する「ちいかわ焼き」は、4月7日から新キャラクターおよび新フレーバーの商品を販売する。

同店では、ちいかわ型の生地にあんやクリームをたっぷり挟み、店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」を提供している。今回、1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」が4月7日にオープン1周年を迎えることを記念し、新商品・新フレーバーの展開に至った。

販売店舗は、1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」、2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」、さらに5月11日にオープン予定の3号店「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」。

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■新キャラクターの「ちいかわ焼き」登場

〈価格はすべて税込〉

◆【NEW】モモンガ（チーズ）1個350円

フランス産カマンベールチーズパウダーを使用した、ほんのり塩味でコクのあるクリーム。

販売期間：4月7日〜4月12日／4月27日〜5月3日／5月18日〜5月24日

◆【NEW】くりまんじゅう（マロンクリーム）1個350円

イタリア産マロンを使用したクリームで、豊かな香りとコクが特徴。栗の風味がしっかり広がる満足感のある味わい。

販売期間：4月13日〜4月19日／5月4日〜5月10日／5月25日〜5月31日

【画像を見る】くりまんじゅう（マロンクリーム）など

◆【NEW】ラッコ（抹茶）1個350円

愛知県・西尾産の抹茶を使用し、香り高く、ほどよい甘さに仕上げた。

販売期間：4月20日〜4月26日／5月11日〜5月17日

ラッコ（抹茶）

〈人気の定番メニュー〉

・ちいかわ（小倉あん）

・ハチワレ（クリーム）

・うさぎ（チョコレート）

■“ちいかわ焼き店員さん”デザインのオリジナルグッズも登場

〈価格はすべて税込〉

◆【NEW】ちいかわ焼き 店員さんなマスコット 各1,870円

◆【NEW】ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット 各770円

◆【NEW】ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー 各770円

◆【NEW】ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 各330円

◆【NEW】ちいかわ焼き 折りたたみエコバッグ 各1,760円

◆【NEW】ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着 各1,320円

◆【NEW】ちいかわ焼き ミニのぼり 各1,320円

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グッズはいずれも、1人につき各1点まで購入可能。

ちいかわ焼き 店員さんなマスコット

■オンラインショップでも販売

「ちいかわ焼き」はオンラインショップでも販売を実施している。なお、オンラインでは「ちいかわ焼き」のみの取り扱いとなり、グッズの販売は行っていない。