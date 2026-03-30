きょうのふり返り（午後3時）

■「さくら満開」

各地で春本番の暖かさとなった30日（月）は、名古屋と京都、広島でさくらの満開の発表がありました。

【さくらの満開日】

名古屋（昨年より5日早く、平年より3日早い）

京都（昨年より6日早く、平年よい5日早い）

広島（昨年より3日早く、平年より4日早い）

なお、東京のさくらは19日(木)に開花し、28日(土)に満開となっています。

この先もしばらく平年より気温の高い状態が続くため、北日本でもさくらは平年より早い開花となりそうです。青森では4月12日、札幌では4月24日に開花となる予想です。



■「気温上昇！今年一番の暖かさとなったところも…」

30日（月）午後3時までの最高気温は、全国的に4月下旬〜5月並みで、今年一番の暖かさとなったところもありました。

関東から西日本では広く20℃以上で、大分県の日田では27.4℃、福井では25.0℃まで上がり、春を通り越して初夏のような陽気となりました。

東京は20.7℃で、4月下旬並み。晴れて南風がやや強まった関東では、花粉が大量に飛散したとみられます。東京都心では、1週間ちょっと前からヒノキ花粉の飛散も増えているようです。ヒノキ花粉は4月上旬にかけてがピークとなりそうです。

【30日（月）の最高気温】※午後3時まで・（）内は季節感

札幌 12.8℃（4月下旬）★今年最高

青森 12.4℃（4月上旬）

仙台 15.0℃（4月中旬）

新潟 22.4℃（5月下旬）★今年最高

東京都心 20.7℃（4月下旬）

名古屋 23.5℃（5月上旬）★今年最高

大阪 23.6℃（5月上旬）★今年最高

広島 23.1℃（5月上旬）★今年最高

高知 23.2℃（5月上旬）★今年最高

福岡 23.6℃（5月上旬）★今年最高

■「西から雨エリア拡大中」

30日（月）は高気圧の中心が徐々に東へと移動し、前線を伴った低気圧が近づいています。

低気圧や前線に近い九州では既に雨が降りだしていますが、このあとは中国・四国でも次第に雨が降り出す見込みです。夜は雷雨になる所もありそうです。

また、高気圧の縁をまわる湿った空気などの影響で、東海などでも雨の降った所がありました。朝は静岡県・松崎で1時間に15ミリのやや強い雨を観測しました。このあとも、東海や関東などではにわか雨の可能性があるため、空模様の変化にお気をつけください。

なお、31日(火)にかけては全国的に雨や風が強まり、春の嵐となりそうです。