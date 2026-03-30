NHK・Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』に出演していた初代体操のお姉さん“あづきお姉さん”こと秋元杏月さんが芸能事務所・GATEに所属することが発表され、自身の新しいインスタグラムでもコメントを発表しました。

【写真を見る】【 秋元杏月 】『おかあさんといっしょ』卒業“体操のお姉さん・あづきお姉さん”インスタ開設「全国のみんなに会いに行きたいと思っています！」 所属事務所発表も（コメント全文）





秋元杏月さんは“あづきお姉さん”として、2019年から7年間に渡り『おかあさんといっしょ』で体操のお姉さんを務め、3月28日の最後の出演後、事務所の所属が発表されました。





開設されたインスタグラムでは、最初の投稿でこれまでの感謝と今後の活動についてなど、今の想いを綴っています。「みんな、元気ー！？『体操のお姉さん』のあづきお姉さんです！」と書き出し、「今日、最後の放送が終わりました。今日まで一緒に体操したり、踊ったり、遊んでくれて、本当に本当にありがとう！みんながテレビの前で元気いっぱい体を動かしてくれたり、笑ってくれたりしたことが、お姉さんのパワーの源でした。みんなのキラキラした笑顔、ずーっと忘れないよ。」と、感謝の気持ちを届け「これからはもっと近くで、全国のみんなに会いに行きたいと思っています！みんなの街へ遊びに行く日を今からとっても楽しみにしています。どこかで会えたときは、また一緒に元気いっぱい体を動かそうね！」と、今後の活動についても発表しました。この投稿に対して、ファンらから多くのコメントが寄せられています。「インスタ開設嬉しすぎますーーーー！！！！！！」「あづきお姉さん！7年間お疲れ様でした」「子供が生まれてから、久しぶりにお母さんといっしょをみて、一緒に成長させてもらいました」「はじめての育児とコロナ禍で不安な日々、勝手に一緒に育児してくれてたと思っています」と、喜びと感謝のコメントに溢れるあづきお姉さんの“インスタ初投稿”となっています。▽▽▽秋元杏月さんコメント全文▽▽▽みんな、元気ー！？「体操のお姉さん」のあづきお姉さんです！今日、最後の放送が終わりました。今日まで一緒に体操したり、踊ったり、遊んでくれて、本当に本当にありがとう！みんながテレビの前で元気いっぱい体を動かしてくれたり、笑ってくれたりしたことが、お姉さんのパワーの源でした。みんなのキラキラした笑顔、ずーっと忘れないよ。そして、お母さん、お父さん、ご家族のみなさん。7年間毎日の生活の中に温かく迎え入れてくださり、本当にありがとうございました。慌ただしい朝も、ちょっぴり大変な夕暮れ時も。画面越しではありますが、みなさんと一緒に手を取り合ってお子さんの成長を見守ってこれた時間は、私にとってかけがえのない宝物です。また、7年間いつも温かい場所を作ってくださった番組スタッフのみなさん。この番組の一員として駆け抜けられたことは、私の人生の誇りです。支えてくれたすべての方に心から感謝しています。これからはもっと近くで、全国のみんなに会いに行きたいと思っています！みんなの街へ遊びに行く日を今からとっても楽しみにしています。どこかで会えたときは、また一緒に元気いっぱい体を動かそうね！7年間の感謝と、これからのワクワクを込めて。今日からGATE株式会社に所属して頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします！2026年3月28日秋元 杏月△△△以上△△△





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