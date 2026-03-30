開坂映美、妊娠を報告「出産は夏頃を予定しています」 過去の流産乗り越え「今は前向きな気持ちで日々を過ごしています」
タレントの開坂映美（32）が30日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠したことを発表した。
【写真】エコー写真も…開坂映美、妊娠を報告「出産は夏頃を予定しています」
この日の投稿では、赤ちゃんのエコー写真とともに、「私事ですが、このたび新しい命を授かりました。現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と報告。「いつもイベントに出演すると会いに来てくれたり、SNSでも温かい言葉をかけてくれたり、「また次会うのを楽しみにしてるね！」と言ってくださる皆さんが本当に心の支えです。なので何も伝えないままお休みに入るのは自分の中で違うなと思い、今回お話しすることにしました」と今回伝えた理由を明かした。
続けて「実は、プロポーズをしてもらってすぐに妊娠が発覚していたのですが、残念ながら流産となってしまった過去があります。とても辛く心身共に耐え難い経験でした」と告白。「そのこともあり、また何かあった時の為にも黙っておくべきなのではないかと、ものすごく悩みました」とし、「ですが今は、お腹の命を大切にしながら、この先どんなことがあったとしても受け止める覚悟を少しずつ持つことができ、前向きな気持ちで日々を過ごしています」と心境をつづった。
今後について「6月頃からは体調を最優先にしながら、しばらくお仕事をお休みさせていただく予定です」といい、「SNSはこれまで通り続けていくので、コメントやメッセージなどでたくさんお話しできたら心強いです」「そしてまた元気に現場復帰した際には、変わらず応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
そして最後に「いつも支えてくださって本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
【写真】エコー写真も…開坂映美、妊娠を報告「出産は夏頃を予定しています」
この日の投稿では、赤ちゃんのエコー写真とともに、「私事ですが、このたび新しい命を授かりました。現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と報告。「いつもイベントに出演すると会いに来てくれたり、SNSでも温かい言葉をかけてくれたり、「また次会うのを楽しみにしてるね！」と言ってくださる皆さんが本当に心の支えです。なので何も伝えないままお休みに入るのは自分の中で違うなと思い、今回お話しすることにしました」と今回伝えた理由を明かした。
今後について「6月頃からは体調を最優先にしながら、しばらくお仕事をお休みさせていただく予定です」といい、「SNSはこれまで通り続けていくので、コメントやメッセージなどでたくさんお話しできたら心強いです」「そしてまた元気に現場復帰した際には、変わらず応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
そして最後に「いつも支えてくださって本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。