政府・与党が新年度予算の年度内成立を断念せざるを得なくなったことについて、高市総理は30日、「大変残念」だと話しました。

公明党 杉久武 参院議員

「通常国会冒頭での解散によりまして（新年度予算案の）審議入りが遅れ、その結果として暫定予算に至ったものであります。解散は総理の専権事項であります。だからこそ今回の状況は不可抗力ではなく政治判断の結果であるという側面をどのように認識されているのか、総理にお伺いいたします」

高市総理

「本当に今回、結果としてですね、このように本予算の成立が遅れてしまったということについては大変残念でございますが今般提出させていただいた暫定予算とそして年度内成立が必要な予算関連法案の年度内成立に全力を尽くしてまいります」

参議院の自民党と立憲民主党の国対委員長がきょう会談し、与党側から新年度予算案の年度内成立を断念する意向が伝えられました。

こうしたことを受け、年度内成立にこだわりを見せてきた高市総理は、参議院・予算委員会で「大変残念です」と話した上で、「暫定予算と年度内成立が必要な予算関連法案の年度内成立に全力を尽くす」と述べました。