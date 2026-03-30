俳優・三田村邦彦（72）が30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。都心である出来事を目撃し、警笛を鳴らした。

車の運転中に偶然、遭遇したのだろうか。「都心を走るレンタルカート」と指摘し、「すごいスピードで自動車の合間を走り抜ける」と危険すぎる事象を目撃したことを明かした。4月1日から、これまで自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる“青切符”制度が自転車にも適用されるようになるなど、自転車の交通ルールが大きく変わることが話題となっているが「これは自転車走行の罰則規定より先にやるべきではるかに危ないと思う」「法規制が追いついていない！」と強く訴えた。

この投稿に「その通り！」「本当なら先に取り締まるべきなのはそっち」「渋谷駅にて2列になって走っているのを見たことがありますが、あれは本当にあぶない」「自転車の罰金の方が取りやすいから？って考えます」などという書き込みが殺到した。

レンタルカートは、主に観光客に人気だが、人身や物損事故が相次ぐなど、都心での走行に関して問題を指摘する声が絶えない。中には、アクセルとブレーキの踏み間違いで店舗に突っ込んだり、間違って高速道路に侵入するなどの危険行為の報告もある。トラックなど大型車両からの視認性の低さによる危険性や、運転者のマナーや法規制の不備も問題視されている。