フジテレビ系「Live News イット！」（月〜金曜午後3時42分）が30日、放送され、山夕貴アナが、榎並大二郎アナとともに、新たなMCとして登場した。前任者の元NHKアナウンサーの青井実キャスター（45）と宮司愛海アナは27日に番組キャスターを卒業していた。

榎並アナが「始まりました今日からこのメンバーでお届けしたいと思います」と語り、山アナは「もう緊張でクラクラしてるんですけど、一生懸命頑張りたいと思います」と豊富を語った。2020年9月からメインキャスターを務め、24年2月に一度卒業している榎並アナは「『ただいま』、でございます。よろしくお願いいたします」と語った。

山崎アナは38歳。岡山大経済学部卒。2010年入社で趣味は海外旅行、ピアノ、焼肉で、書道十段。2018年におばたのお兄さんと結婚した。榎並アナは40歳。慶大法学部卒で、2008年（平20）にフジテレビに入社。趣味は筋トレ、トライアスロン、羊毛フェルト。学生時代には10時間で30キロを泳いだとしている。

山アナは番組HPにメッセージを掲載し「岡山生まれ岡山育ち。小さな息子が一人。夫は芸人の『おばたのお兄さん』です」と自己紹介。「これまで主に情報・バラエティー番組に携わってきましたが、この度初めて報道の現場に足を踏み入れることになりました」とあいさつしている。23年8月に誕生した長男は2歳になる。「夕方は、寝かしつけまでのカウントダウンが始まる忙しい時間帯ですよね。私は、夫の仕事が不規則なためワンオペなことも多く、自分自身ゆっくりテレビを見ることはなかなか出来ませんが、だからこそ日常の中で少しでも日々のニュースを身近に感じてもらえるよう、分かりやすく誠実にお届けしていきたいです」と、記していた。

榎並アナも番組HPのメッセージで「4歳の息子と0歳の娘の子育てに、時には白目になりながらも、妻と奮闘する日々を送っています。歳を重ねるにつれ、ニュースをより“自分ごと”として受け止めるようになりました。社会の出来事が暮らしにどう影響するのか、丁寧に、具体的に、分かりやすくお伝えしてまいります。引き続きよろしくお願いいたします」とつづっている。