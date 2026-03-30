「ちいかわ焼き」モモンガ、くりまんじゅう、ラッコが新登場 4・7より順次販売
くりこが運営する「ちいかわ焼き」は、4月7日より順次、新しいキャラクター（モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ）の「ちいかわ焼き」を発売する。
【ほか写真あり】新登場するモモンガの「ちいかわ焼き」
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」の店。店舗はえんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインとなっており、ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが出迎える。
1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」、2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」に続き、今月17日には常設3店舗目となる「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」がオープンした。このたび、「横浜ワールドポーターズ店」が4月7日にオープン1周年を迎えることを記念して、これまでの3キャラクター（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ）に加えモモンガ、くりまんじゅう、ラッコの「ちいかわ焼き」を同日より順次発売する。
新登場のラインナップ詳細とそれぞれの販売期間は下記の通り。（※価格はすべて税込）
■モモンガ（チーズ） 1個350円
フランス原産のカマンベールチーズパウダーを使用した、ほんのり塩味でコクのあるクリーム。
販売期間：4月7日〜12日、4月27日〜5月3日、5月18日〜24日（横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店）
5月18日〜（名古屋PARCO店）
■くりまんじゅう（マロンクリーム） 1個350円
イタリア産マロンの豊かな香りとコクをギュッと閉じ込めた、栗の風味がしっかり広がる、満足感のあるマロンクリーム。
販売期間：4月13日〜19日、5月4日〜10日、5月25日〜31日（横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店）
5月25日〜（名古屋PARCO店）
■ラッコ（抹茶） 1個350円
香り高い愛知県産の西尾の抹茶を、口どけよく少し甘めに仕上げている。
販売期間：4月20日〜26日、5月11日〜17日（横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店）
5月11日〜（名古屋PARCO店）
「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏によるX発の漫画作品で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターの日常を描いた物語が人気を集めている。
【ほか写真あり】新登場するモモンガの「ちいかわ焼き」
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」の店。店舗はえんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインとなっており、ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが出迎える。
新登場のラインナップ詳細とそれぞれの販売期間は下記の通り。（※価格はすべて税込）
■モモンガ（チーズ） 1個350円
フランス原産のカマンベールチーズパウダーを使用した、ほんのり塩味でコクのあるクリーム。
販売期間：4月7日〜12日、4月27日〜5月3日、5月18日〜24日（横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店）
5月18日〜（名古屋PARCO店）
■くりまんじゅう（マロンクリーム） 1個350円
イタリア産マロンの豊かな香りとコクをギュッと閉じ込めた、栗の風味がしっかり広がる、満足感のあるマロンクリーム。
販売期間：4月13日〜19日、5月4日〜10日、5月25日〜31日（横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店）
5月25日〜（名古屋PARCO店）
■ラッコ（抹茶） 1個350円
香り高い愛知県産の西尾の抹茶を、口どけよく少し甘めに仕上げている。
販売期間：4月20日〜26日、5月11日〜17日（横浜ワールドポーターズ店、イオンモール幕張新都心店）
5月11日〜（名古屋PARCO店）
「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏によるX発の漫画作品で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターの日常を描いた物語が人気を集めている。
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