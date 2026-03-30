Mr．Childrenの桜井和寿（56）が、29日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。自身が作った歌詞が教科書に掲載されることについての思いを明かした。

MCの林修から、桜井が作詞・作曲した「彩り」の歌詞が高校の倫理の教材に掲載されていることに「ご自身の作品がこうやって教科書に載るというのは、どんな感想を持たれるんでしょうね？」と質問されると、桜井は「犯罪を起こさないように」と答えた。さらに林に「そんなことはないでしょうけど」と反応されると、「ホント、そう思いますね」と話した。

そして林が「さらに言えば『終わりなき旅』も教科書に載ってるんですよね。人として生きる道を教える科目ですからね」と言うと、桜井は「大丈夫でしょうかね。でも…この間、お寺に行ったんですけど。そこの住職さんと話をしたら、『GIFT』の一節を説法で使わせてもらってますみたいな。本当にうれしかったですけど」と明かした。林から「やっぱりこう…説法とか教科書に使いたくなるようなことを桜井さんが発信されてるってことですよね？」と尋ねられ、「『ですよね？』って僕が聞かれて…『そうですね』とはなかなか言えない」と言い、笑った。