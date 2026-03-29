【B2】横浜エクセレンス、歴史に名を刻むプレーオフ進出決定！岩手との昇格組対決を制し、クラブ史上初のシーズン勝ち越しも確定
横浜エクセレンスのファンの皆さま、歴史的な瞬間が訪れました！
2026年3月29日（日）、アウェーで行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第27節。岩手ビッグブルズとのGame1を93-79で快勝し、ついにクラブ史上初となるB2プレーオフ進出を成し遂げました！
昇格組として挑んだ今シーズン、強豪ひしめくB2の舞台で「横浜EX」の名を轟かせる快進撃。連敗をストップし、自らの手で道を切り拓いた熱狂の逆転劇を振り返ります。
いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。
この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第27節 岩手ビッグブルズ戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。
「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出決定となった今節も最後まで熱い応援ありがとうございました！
そして佳境に差し掛かった今シーズンも引き続き最後まで熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！！
「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第27節 岩手ビッグブルズ戦
Game1 ︎岩手 79―93 横浜EX(勝利)
横浜BUNTAIで行われた前節の福井ブローウィンズ戦では両日ともに最後まで熱戦となる中、それぞれ「97-98」、「90-95」で敗れ迎えたアウェー戦。
あと一歩が届かなかった悔しさからのリベンジや、連敗ストップをかけて対戦するのは岩手ビッグブルズ。
昨シーズンB3の舞台で共にしのぎを削り、B2昇格を達成した今シーズンはここまで4試合対戦し2勝2敗とお互いに直接対決の勝ち越しを目指す一戦となりました。
「東日本大震災復興祈念試合」として開催されたこの日の試合は、立ち上がり岩手にペースを掴まれてしまいます。
序盤からリードを許すと、1Q残り4:45時点では「岩手18-7横浜EX」とビハインドを2桁に広げられてしまいます。
その後もなかなか点差を縮められない展開が続きましたが、1Q残り1:00を切ったタイミングで「#20 ザック遼モーア」、「#8 西山達哉」がそれぞれ3Pシュートを決めるなど最後に流れを呼び込み「岩手25-19横浜EX」で1Q終了。
2Q最初の得点も3Pシュートから始まり、「岩手25-22横浜EX」と点差を3点差まで縮めて逆転のチャンスを作るも今度は岩手に3Pシュートを2本決められてしまい「岩手31-22横浜EX」と再度点差を広げられてしまいます。
たまらずタイムアウトで流れを切ると、そこから前半オフィシャルタイムアウト前までの間に「#1 トレイ・ボイドIII」・「#10 永野威旺」が自身の得点数を2桁にのせる活躍もあって前半オフィシャルタイムアウト時点では「岩手37-35横浜EX」と点差を縮めることに成功します！
ですがそこから同点に追いつくまでは至らず「岩手48-45横浜EX」で前半終了。
あとわずかに迫りながらなかなか追いつけない展開だった前半でしたが、後半では開始2:57時点で「#4 スティーブン・ハート」が3Pシュートを決めて「岩手52-52横浜EX」とついに同点へ！
そして開始3:44時点では「#10 永野威旺」が3Pシュートを決めて「岩手54-55横浜EX」と逆転にも成功します！
その後も「#18 クーリバリ セリンムルタラ」が3Q残り2:01時点から残り43秒時点までの間に6得点をあげる活躍もあり、「岩手65-73横浜EX」とリードして3Q終了。
4Qに入ってからも172cmの「#8 西山達哉」がブロックを記録しチームのピンチを守備で救うと直後のオフェンスで3Pシュートを記録し、攻撃でも貢献！「岩手65-76横浜EX」とリードを2桁に広げます！
その後も「#18 クーリバリ セリンムルタラ」が随所でフリースローを獲得し、着実に得点を積み重ねて2桁得点を記録するなど岩手に流れを渡さず試合終了！
4選手が2桁得点を記録するなど、総力戦で勝利を掴み連敗を2でストップすると共に、B2ではクラブ史上初となるシーズン勝ち越しが決定しました！
試合後コメント
#18 クーリバリ セリンムルタラ
配信などだけでなく、遠いアウェーまで応援へ来てくださって、ありがとうございました！
最初は自分がターンオーバーをしてしまったのですが、(試合の途中で)相手のエース選手にターンオーバーをさせる守備ができてそこから良い流れになったので、良かったです。
(9本中8本成功と)フリースローを決めることができたのも良かったです。
シーズン終盤に向けて、3Pシュートも決めていけるようにしたいと思います。
河合竜児 HC
まず初めに配信等に加えて遠方での開催となったアウェー戦へもたくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました！
(試合内容については)前半失点が多く、ターンオーバーや相手にオフェンスリバウンドを許す場面も多かったです。
新加入選手に何か問題があるとかではなく、新加入選手が加わった際はチームのリズムが変わったりすることがある旨は元々チーム内で言っていて、前節の福井戦含めてそこが出ていた部分があったので、少しでも早く修正できるようにしていきたいと思います。
「東日本大震災復興祈念試合」として岩手さんが高いエナジーで試合へ臨んでくることは予想できていた中、前半受け身になってしまっていたのはこちらの甘さでした。
ただ、選手たちはここから修正できると信じていますし、できる限り修正ができるよう自分たちもGame2までの間に準備して明日(Game2)の試合へ臨みたいと思います。
クラブ史上初のプレーオフ進出、本当におめでとうございます！昇格初年度でのこの快挙、横浜の街もさらに盛り上がること間違いなしですね。
特に身長172cmの西山選手が見せたブロックと3Pのコンボは、まさに「横浜EXの魂」を感じるプレーでした。
プレーオフの舞台まで残りわずか。この勢いのまま、B2の頂点、そしてその先のB1昇格へと駆け上がる姿を期待しています！