これからの予定【経済指標】
【スイス】
KOFスイス先行指数（3月）16:00
予想 N/A 前回 104.2
【ユーロ圏】
ユーロ圏景況感指数（3月）18:00
予想 N/A 前回 98.3
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（3月）18:00
予想 -16.3 前回 -16.3
ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00
予想 1.0% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.7% 前回 1.9%（前年比)
予想 1.1% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.9% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【イスラエル】
イスラエル中銀政策金利（3月）22:00
予想 4.0% 前回 4.0%（基準金利)
※予定は変更されることがあります。
KOFスイス先行指数（3月）16:00
予想 N/A 前回 104.2
【ユーロ圏】
ユーロ圏景況感指数（3月）18:00
予想 N/A 前回 98.3
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（3月）18:00
予想 -16.3 前回 -16.3
ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00
予想 1.0% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.7% 前回 1.9%（前年比)
予想 1.1% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.9% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【イスラエル】
イスラエル中銀政策金利（3月）22:00
予想 4.0% 前回 4.0%（基準金利)
※予定は変更されることがあります。