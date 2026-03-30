オセアニア通貨安ドル高の流れ継続し、直近安値更新＝オセアニア為替概況



豪ドルは対米ドルで米ドル高の流れが継続。先週末に0.6860ドル台まで下げると、週明けのオセアニア市場は先週末安値圏でスタート後、もみ合いを経てすぐにドル高が強まるかたちで、安値を更新。東京市場昼前に0.6843ドルを付けた。その後0.6870ドル前後まで反発。リスク警戒からのドル高を意識する展開となっているが、行き過ぎた動きにも慎重。



NZドルも同様にドル高が優勢で、午前中に0.5724ドルを付けた。1月以来の安値圏。安値からは反発し、0.5740ドル台を付けている。



豪ドル円は対ドルでの豪ドル安を受けて、朝に109.50円を付けた。先週金曜日の109.63円を割り込み、今月の安値を更新。



NZドル円も対ドルでのNZドル安が響き、直近安値を更新する91.52円まで下落。1月27日以来の安値圏となった。



今週の主な予定

【豪州】

04/01 09:30 住宅建設許可 （2月） 予想 5.8% 前回 -7.2% （前月比）

04/02 09:30 貿易収支 （2月） 予想 25.8億豪ドル 前回 26.31億豪ドル （貿易収支）



NZ

03/31 09:00 ANZ企業信頼感 （3月） 前回 59.2 （ANZ企業信頼感）

04/01 06:45 住宅建設許可 （2月） 前回 1.9% （前月比）

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