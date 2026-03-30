テクニカルポイント ユーロドル、上値が切り下がるパターン、２１日線が上値抵抗 テクニカルポイント ユーロドル、上値が切り下がるパターン、２１日線が上値抵抗

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テクニカルポイント ユーロドル、上値が切り下がるパターン、２１日線が上値抵抗



1.1831 一目均衡表・雲（上限）

1.1827 一目均衡表・雲（下限）

1.1695 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1692 100日移動平均

1.1679 200日移動平均

1.1664 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1623 一目均衡表・基準線

1.1567 21日移動平均

1.1549 10日移動平均

1.1542 一目均衡表・転換線

1.1519 現値

1.1438 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1433 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは３月中旬から上値が切り下がるパターンが観測されている。上値は２１日線（１．１５６７）がレジスタンス水準となっている。ＲＳＩ（１４日）は４１．３と、やや売りバイアスが優勢になっている。一方で、下値は１．１４００の心理的水準でサポートされた経緯がある。目先のポイントは、２１日線のレジスタンス性の確認、手前にある心理的水準１．１５００を再び下抜けできるのかどうかとなりそうだ。

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