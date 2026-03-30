◇プロ野球セ・リーグ 阪神ーDeNA(31日、京セラドーム)

31日に敵地・京セラドームでの阪神戦に挑むDeNA。先発マウンドには、阪神からの移籍入団となったデュプランティエ投手があがることが明かされました。

シーズン初登板が古巣との対戦となりましたが、デュプランティエ投手は「古巣と対戦できることを楽しみにしています。彼らとは多くの良い思い出がありますし、対戦後に再会できるのも楽しみです」とコメント。阪神ファンについても「とても熱く情熱的なファンだと分かっています。また彼らの前でプレーできるのが楽しみです」としました。

DeNAの先発投手として迎えるマウンドについては「正式にベイスターズの一員としてプレーできることにとてもワクワクしています。ファンの皆さんに力強いパフォーマンスを届けることが目標です」と意気込み。DeNAはヤクルトとの開幕カード3連敗を喫しましたが、デュプランティエ投手は現在のコンディションに手応えを明かし「監督を尊敬していますし、このチームとファンのために勝利をもたらせるよう全力を尽くしたいと思います」と語りました。

対する阪神の先発は才木浩人投手となっています。