土屋櫂大が武者修行で実感する成長「福島に来てよかった」、韓国巨躯FWとの対峙で悔しさ、加速させる代表とクラブのサイクル

土屋櫂大が武者修行で実感する成長「福島に来てよかった」、韓国巨躯FWとの対峙で悔しさ、加速させる代表とクラブのサイクル