琉球U15がチャンピオンシップ2連覇…決勝17得点6アシストの宮城昊河がMVP受賞

3月25日から29日にかけて日環アリーナ栃木で「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」が開催され、琉球ゴールデンキングスU15が昨年に引き続き優勝を果たした。

過去最多タイの51チームが出場した今大会。決勝では、昨年と同じカードとなり、初優勝を狙うライジングゼファー福岡U15と琉球U15が対戦した。琉球U15の宮城昊河はこの日29分38秒の出場で17得点3リバウンド6アシスト。最終スコア60－49でチームを優勝へ導いた。

宮城は、堂々の結果を残しMVPを受賞し「自分たちは京王 Jr.ウインターカップ2025－26で成績が残せず、この3ヶ月間苦しい時間を過ごしたんですけど、3年生中心となって後輩がしっかりついてきてくれて、このような結果が作れたので、本当に嬉しくて嬉しくて仕方ないです」とコメント。

さらに「MVPの受賞も本当に自分だけじゃなくて、後輩のガードの頑張りやインサイド陣が体張ってくれたことなど、みんなで勝ち取ったものかなと思っているので、本当にチームメイトに感謝したいです」と明かした。



ベスト5には同じく琉球U15から大城瑛士、準優勝の福岡U15から中川宗之助、鷹野遼磨、立川ダイスU15との3位決定戦に惜しくも敗れたもののダブルダブルを達成した佐賀バルーナーズU15の香月悠摩が選出された。また、立川の野呂田桜輔がMIPに輝いた。

■「B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」受賞者一覧



【大会MVP】



宮城昊河（琉球U15）

【ベスト5】



中川宗之助（福岡U15）



鷹野遼磨（福岡U15）



香月悠摩（佐賀U15）



大城瑛士（琉球U15）



宮城昊河（琉球U15）





大会ベスト5［写真］＝B.LEAGUE

【MIP】



野呂田桜輔（立川U15）





MIPを受賞した野呂田桜輔［写真］＝B.LEAGUE



【動画】琉球U15vs福岡U15の決勝フル映像！