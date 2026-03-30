安藤ハザマが下げ幅を縮小、２６年３月期業績予想を上方修正しあわせて中計を発表

安藤・間<1719.T>が下げ幅を縮小している。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４３５０億円から４３８０億円（前期比３．０％増）へ、営業利益を２９７億円から３２０億円（同９．２％減）へ、経常利益を２９０億円から３１４億円（同７．８％減）へ、純利益を２０３億円から２８４億円（同７．４％増）へ上方修正したことが好感されている。



工事が概ね順調に進捗していることに加えて、主に建築工事の採算性が向上し完成工事利益が従来予想よりも増加することが主な要因。また、政策保有株式の売却に伴い、投資有価証券売却益約１００億円を計上することなども寄与する。



同時に２９年３月期に売上高５５００億円、経常利益３６５億円を目指す中期経営計画も発表した。建設事業に軸足を置いた強み分野の更なる強化を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS