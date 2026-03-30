３０日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。朝方は売りが先行したものの、米長期金利が時間外取引で低下（債券価格は上昇）し、円債相場の支援材料となった。



トランプ米大統領は、米国がイランに提示した１５項目にわたる和平案に関して、ほとんどをイラン側が受け入れたと主張した。前週末以降、イエメンの親イラン武装組織フーシ派がイスラエルを攻撃したことが明らかとなり、原油相場への影響が警戒されたものの、トランプ氏の発言を背景に、中東情勢を巡る悲観とインフレ懸念が和らぎ、米国債の売り持ち高を解消する目的の買いが入ったとみられている。



２６日に日銀が需給ギャップの再推計を公表し、日銀の早期利上げ観測が強まることになったが、この日は利付国債の入札や定例の国債買い入れオペといった需給イベントがないなかで、金融政策の影響を大きく受ける中期債に買い戻しが入った。中期債の金利低下は長期債利回りを押し下げ、長期債と連動する先物への買いを誘発する形となった。一方、年度末の需給を巡る思惑から超長期債は売られ利回りは大きく上昇した。日銀は３０日午前、１８～１９日に開催した金融政策決定会合の主な意見を公表した。市場では利上げに前向きなタカ派的な意見が目立つとの受け止めもあって、円債相場には重荷となった。



先物６月限は前営業日比２８銭高の１３０円３４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は一時２．３９０％に上昇し、約２７年ぶりの高水準をつけた。上昇が一服した後は２．３５５％まで低下する場面があった。足もとでは２．３６０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS