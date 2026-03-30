３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円７３銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円９４銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、日本時間午前７時３０分過ぎに１６０円４７銭近辺まで上昇。２４年７月以来、約１年８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。この日の早朝、米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が１バレル＝１０３ドル台に上昇した。イエメンの親イラン組織フーシ―派が戦闘に加わったと伝わったほか、米海軍の強襲揚陸部隊が中東に到着しており、イラン戦争が激化することへの警戒感が浮上した。これを受け「有事のドル買い」の動きが強まった。ただ、この日、三村淳財務官は「この状況が続けば断固たる措置も必要になる」と発言。政府・日銀による為替介入への警戒感が台頭し、午後３時にかけ１５９円７０銭前後までドル安・円高方向に振れた。ただ、中東情勢の悪化による原油価格上昇に対する警戒感は強く、ドル安・円高への方向転換が続くかが注視されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５１５ドル前後と同０．０００２ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS