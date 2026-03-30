イタリアは3大会ぶりW杯まであと1勝も…UEFAの発表に現地紙「致命的な記憶を呼び起こす」「彼に過失はないが…」

イタリアは3大会ぶりW杯まであと1勝も…UEFAの発表に現地紙「致命的な記憶を呼び起こす」「彼に過失はないが…」