BABYMETALの公式Instagramが更新され、新しい学校のリーダーズとマキシマム ザ ホルモンとの集合ショットを公開した。

【写真】BABYMETALの番組イベントに参加した新しい学校のリーダーズ＆マキシマム ザ ホルモンとの貴重な集合ショット

■BABYMETAL「1年3ヶ月間の集大成となる有明の夜になりました！」

3月29日、東京ガーデンシアターにて音楽シーンの歴史を塗り替える熱狂の一夜が繰り広げられた。TOKYO FMにて放送中の番組『BABYMETALのメタラジ！』初のイベント『TOKYO FM開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES』が開催。出演したのは、BABYMETAL、新しい学校のリーダーズ、マキシマム ザ ホルモンというジャンルの垣根を越えた3組。

本投稿は、「Thank you for coming to “TOKYO FM開局55周年記念 BABYMETALのメタラジ！FES” 1年3ヶ月間の集大成となる有明の夜になりました！」とイベントの開催を報告。続けて「これまで番組に出演してくださった”メタトモ”ゲスト、そして全世界の”メタトモ”の皆様、ありがとうございました！See you」と番組に出演したゲスト、リスナーへの感謝の気持ちを記した。公開された写真は、前列に新しい学校のリーダーズ、後列にBABYMETALの3人をマキシマム ザ ホルモンのメンバーが挟む形での集合ショット（1枚目）。

個性の強い3組のショットにSNSには「素晴らしい友情に幸あれ！」「最高の3組」「最高DEATH」といった様々な声が集まっている。

■新しい学校のリーダーズは「オトナブルー」など10曲を披露

新しい学校のリーダーズは「オトナブルー」など10曲を披露。公式Xを更新し、イベントのステージショット＆オフショットをセットリストと共に披露した。

SUZUKAは自身のXに「横にも縦にも動かした首を労ろう。大量の汗を流そう。ちゃんと歯も磨こう。渇いた身体に水分補給をしよう。嗚呼、今夜は眠れそうだ」とコメントし、ステージ袖でポーズを決めたショットを投稿。

■マキシマム ザ ホルモンの迫力満点のステージショットも公開

『BABYMETALのメタラジ！』公式Xには、マキシマム ザ ホルモンのステージショットも公開されている。

“HELL！”というインパクトの強い文字が見えるが、迫力満点のステージの雰囲気が伝わる1枚となっている。