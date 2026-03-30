しまむら <8227> [東証Ｐ] が3月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比5.1％増の636億円になり、27年2月期も前期比8.1％増の688億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増収、増益になる。



同時に、前期の年間配当を205円→215円(前の期は200円)に増額し、今期は80円とし、2月20日割当の株式分割を考慮した実質配当は11.6％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.6％増の136億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.6％→7.6％とほぼ横ばいだった。



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