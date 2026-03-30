千趣会 <8165> [東証Ｓ] が3月30日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年12月期の連結最終利益を従来予想の1億円→13.5億円(前期は39.4億円)に14倍上方修正し、減益率が97.5％減→65.7％減に縮小する見通しとなった。

なお、1-6月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

「１.固定資産の譲渡及び特別利益の計上について」の通り、固定資産売却益が、2026年12月期（連結・個別）において特別利益（固定資産売却益）として計上される見込みです。これにより、2026年12月期の通期連結業績は、親会社株主に帰属する当期純利益が前回予想を上回る見通しとなりました。(注)業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。以 上

