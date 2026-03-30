住友ベークライト <4203> [東証Ｐ] が3月30日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の105円→110円(前期は95円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、積極的に企業価値の持続的向上を図るとともに、株主の皆様への利益還元を重要と考えており、資金需要のバランス、投資の実行状況、今後の計画等を勘案しつつ、総合的な判断に基づき、安定的かつ継続的な株主還元を実施してまいります。 上記の方針に基づき、当期の業績見通しや財政状態を総合的に勘案した結果、2026年3月期の期末配当予想につきまして、当初予想の１株につき55円から5円増額の60円に修正いたします。

