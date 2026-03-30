　30日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　204770　　　25.1　　　 45000
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 51894　　　18.2　　　　5126
３. <1360> 日経ベア２　　　 27294　　　77.5　　　 125.7
４. <1321> 野村日経平均　　 25384　　　25.1　　　 54310
５. <1540> 純金信託　　　　 16656　　　33.4　　　 21830
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16639　　　28.5　　　 53500
７. <1579> 日経ブル２　　　 16542　　　90.8　　　 488.1
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　 11102　　　96.3　　　　5253
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　9741　　　83.2　　　　5391
10. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　7402　　 458.6　　　 366.2
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　5539　　　 0.0　　　 766.8
12. <1542> 純銀信託　　　　　5310　　　 3.6　　　 32290
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　4653　　 110.8　　　 53960
14. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4341　　　88.4　　　　 207
15. <2038> 原油先Ｗブル　　　3366　　　14.4　　　　2927
16. <1306> 野村東証指数　　　2978　　 -62.5　　　 376.4
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2944　　 201.0　　　 69000
18. <1489> 日経高配５０　　　2601　　　32.4　　　　3134
19. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　2366　　　62.1　　　 12710
20. <1330> 上場日経平均　　　2355　　　93.5　　　 54280
21. <1358> 上場日経２倍　　　2318　　 110.3　　　 85850
22. <1356> ＴＰＸベア２　　　2260　　　47.0　　　 148.9
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　2214　　　12.2　　　184500
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2089　　　-8.4　　　2068.0
25. <2644> ＧＸ半導日株　　　2015　　 -55.3　　　　2999
26. <1615> 野村東証銀行　　　1890　　 -35.0　　　 574.5
27. <314A> ｉＳゴールド　　　1805　　　 4.8　　　 343.0
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　1673　　　49.6　　　 53810
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　1637　　　51.2　　　 733.7
30. <1328> 野村金連動　　　　1632　　　72.5　　　 17220
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1414　　 -45.2　　　 66500
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1414　　　61.4　　　 808.9
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1266　　 148.2　　　 48150
34. <1571> 日経インバ　　　　1262　　　31.5　　　　 393
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1087　　　70.1　　　　1059
36. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　1077　　 925.7　　　　3771
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1050　　 109.2　　　　1989
38. <1545> 野村ナスＨ無　　　1047　　 -18.4　　　 37440
39. <1699> 野村原油　　　　　1007　　　-0.5　　　 620.1
40. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 918　　　52.7　　　　 858
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 917　　　 4.0　　　 25595
42. <2641> ＧＸリー日株　　　 856　　 568.8　　　　4191
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 854　　　51.7　　　 29325
44. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 841　　 866.7　　　 52590
45. <1308> 上場東証指数　　　 836　　 -27.2　　　　3704
46. <2525> 農中日経平均　　　 795　　1591.5　　　 52320
47. <200A> 野村日半導　　　　 794　　 -20.3　　　　2926
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 762　　　59.7　　　　 128
49. <2564> ＧＸ高配日株　　　 758　　 813.3　　　　3508
50. <1580> 日経ベア　　　　　 753　　　25.7　　　1047.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース