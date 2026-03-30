30日の日経平均株価は前週末比1487.22円（-2.79％）安の5万1885.85円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は91、値下がりは1472、変わらずは8と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均マイナス寄与度は306.18円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が203.76円、ＴＤＫ <6762>が55.4円、東エレク <8035>が45.12円、ファナック <6954>が40.44円と並んだ。



プラス寄与度トップは信越化 <4063>で、日経平均を12.87円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が12.03円、レーザーテク <6920>が4.41円、ＪＴ <2914>が2.61円、セコム <9735>が1.94円と続いた。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は石油・石炭の1業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、輸送用機器、ガラス・土石、空運業、機械、銀行業が並んだ。



株探ニュース

