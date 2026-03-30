お笑いコンビ「シャンプーハット」てつじ（50）が、30日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。元カノについて、タレントの上沼恵美子（70）が“謝罪”する場面があった。

上沼が、新婚旅行で訪れたアメリカ・ラスベガスのホテルでは回転ベッドだったという思い出話から、てつじは「ウオーターベッドやったら経験があります」と告白。「イヤらしいベッドじゃないよね？」という上沼に、「どっちかって言うたらイヤらしいところに」「ボヨンボヨンの。どんな体勢もできへんかった」と振り返った。

しかし当時、同行した交際相手を「水前寺清子さん」と表現すると、上沼は「（本物の）水前寺清子さんが怒ってきはるで」とツッコミ。同番組内ではおなじみとなっているようで、「同棲をしたてっちゃんのかつての元カノで」と解説しはじめた。

これを受けて「パーマを失敗して、昔の（笑福亭）鶴瓶師匠みたいになってた」というてつじに、上沼は「（てつじが）“似合ってない”って言うたら、ベリーショートに、水前寺清子さんの髪にしてきた。それを“水前寺清子さん”って呼んでたんやね」と説明した。

その後、カップルの温泉旅行の話題に移ったが、上沼は「“水前寺清子さん”はどないしてはるの？」と質問。てつじが「会う手立てがないんで」と数十年間会っていないことを明かし、「だって“好きな人がいます”って手紙を置いて出て行ったんで」と打ち明けた。

すると、てつじが別れ話を切り出した側だと思い込んでいた上沼は、それまで軽く話題にしていたことを反省。「水前寺さん、すいませんでした」と謝っていた。