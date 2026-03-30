マンションに入居したばかりの若者たちを狙った「点検商法」の被害が相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。

今年２月に兵庫県から行政処分を受けた業者に関する相談では８割超が２０歳代からで、管理会社の依頼と装って部屋に上がり込む手口が目立った。同センターは「新生活が始まる４月は、悪質な業者に特に注意してほしい」としている。

県立消費生活総合センターによると、県内の新築の賃貸マンションで一人暮らしを始めたばかりの２０歳代の女性は昨年９月、作業着姿の男の訪問を受けた。インターホン越しに「キッチンの換気扇の掃除の仕方を説明し、点検をします」と言われ、女性は管理会社の関係者と思い込んで男を台所に通した。

男は換気扇のカバーを外して眺めた後、かばんからフィルターを取り出し、「ほかの入居者も購入してます」と勧めてきた。女性は「買わないと帰ってくれない」と感じてフィルター計２５枚を購入。その後、同センターに相談した。男は管理会社とは無関係の業者だった。

同センターによると、この業者に関する相談は昨年末までの約２年間で４６件に上り、フィルターを１枚最高３万円で売っていた。このうち３９件は２０歳代からの相談で、マンションに引っ越して間もない頃に訪問を受けるケースがほとんどだったという。

県は今年２月、管理会社の関係者が来たと誤認させたまま、事実を告げずに売買契約を結ぶなどしたとし、業者を特定商取引法違反（事実不告知など）で１年間の業務停止命令を出した。

国民生活センターによると、同様の相談は全国から寄せられている。関東地方のマンションで暮らす２０歳代の女性は昨年１２月、通信設備の点検として訪ねてきた業者を部屋に入れたところ、インターネット回線の契約を迫られた。事前に訪問を伝えるチラシがポストに入れられていたため、応じないといけないと思ったという。管理会社に問い合わせ、契約せずにすんだ。

同センターは「引っ越し直後は忙しく、生活にも不慣れなため、冷静な判断ができなくなりがちだ。業者の話だけを信じず、管理会社に確認してほしい」と呼びかけている。

相談は、消費者ホットライン（１８８）へ。

◆点検商法=業者が住宅を訪れ、点検と称して不要な工事や商品の購入を契約させる手口。国民生活センターによると、２０２４年度の相談件数は１万９２４９件で、５年前と比べて３倍超に増えた。近年は、屋根や太陽光発電などの点検を巡る相談が目立つという。訪問販売で業者と契約を結んだ場合、特定商取引法に定める書面を受け取った日から８日以内であれば、クーリングオフ制度で無条件で契約を解除できる。業者に通知して手続きをすれば、全額が返金される。