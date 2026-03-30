元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が30日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。朝風呂派の理由を明かした。

4月から飲食料品2516品目が値上げ、国民年金保険料の月額引き上げ、子ども・子育て支援金の徴収開始など負担は増えるばかりだ。

家計対策を聞かれた橋下氏は「車乗るなって。唯一の僕の気晴らしなんですけど、それは止めて」と、妻からドライブを禁止されていると告白した。

一方で、政府がガソリンの小売価格を170円程度に抑えるため補助金を支給したことについて「怒っていいですか？」と切り出すと、「ガソリンは価格下げちゃダメですよ。ガソリンが普通に入ってくる状況で物価高なんだったら、物価高対策で下げるのはいいですよ。でも、ガソリン、日本は備蓄しかない。ドンドン使っていたらなくなってしまう。政府は大丈夫と言っているが、見通しなんかわかんない。できる限り使わないようにしていかないと。高かったら控えるじゃないですか。本当に困っている人に入れていく。ガソリン台を下げるんじゃなくて、現金給付なんですよ」と主張。「僕なんか別に車乗る必要もないのに、安くなるんだったら『じゃ、乗ろうか』みたいに。今、妻に止められているけどね」と、石油の輸入の見通しが不透明な中で、不要不急の無駄遣いを誘発しかねないとの考えを示した。

ここで、MCの青木源太アナウンサーが「橋下家で気になるのが、家族はみんな夜にお風呂に入っているけど、橋下さんだけ朝。それでガス代、どう思います？ 岡田さん」とカットイン。ゲストの岡田結実が「どういうことですか？」と不思議がると、橋下氏は「夜入っても、朝くさくなるんで」と説明し、スタジオは大笑い。「湯船はダメ。シャワーだけ。追いだきとかはダメ」と語った。

それでも、青木アナは「夜、お風呂入っても朝くさくなる？ そんなことある？」と納得いかない様子で、橋下氏は「そこ、広げる？」と苦笑い。ハイヒールリンゴも「ちょっと分からない」と橋下氏の説明には首をかしげながらも、「私も朝風呂派なんですよ。お酒飲んだりもするし、ちょっと危なかったりするじゃないですか」と朝風呂自体には理解を示していた。