女優の満島ひかり（４０）が３０日、自身のインスタグラムを更新し、モデル・浅野啓介との結婚と妊娠を発表した。

「皆さまへ こんにちは 本日はご報告があります」と書き出し、「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました そして お腹の中には新しい命が宿っております」と報告した。

満島始め２０２６年は人気女優、俳優の結婚報告ラッシュとなっている。

元旦早々、女優・長澤まさみが映画監督の福永壮志氏との結婚を発表して世間を驚かせると、同月には女優・南沢奈央がタップダンサー・安達雄基と、女優・伊藤歩が俳優・細谷祐介と、元ＡＫＢ４８でタレントの松井珠理奈が人気グループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規と、それぞれ結婚を発表。俳優・本郷奏多も一般女性との結婚を発表した。

２月に入ると、俳優・神木隆之介が一般女性と、元けやき坂４８で女優の平手友梨奈も俳優・神尾楓珠と結婚を電撃発表して驚かせた。

３月に入って「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏が一般男性と結婚を発表。お笑いタレント・もう中学生はモデルで女優の恵理との結婚をテレビ番組で電撃発表。元ＡＫＢ４８で女優の篠田麻里子も会社経営の一般男性との再婚を発表した。