アマチュアで高校３冠を達成した片岡叶夢（とむ、１８）が３０日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに所属してプロデビューすることを発表。「プロの世界は本当に厳しいと思うが、必ず世界チャンピオンになって、みんなに夢や希望を与えられるような選手になりたい」と語った。

叶夢は２４日にプロデビュー戦で６回ＴＫＯ勝利を飾ったアマチュア６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝の弟。４月にＢ級（６回戦）プロテストを受験し、６月１０日の大橋ジム主催興行でプロデビュー戦に臨む予定だ。同興行では雷斗のプロ２戦目も予定されており、兄弟そろい踏みとなる。

雷斗の愛称「ザ・サンダー」を名付けた大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は、叶夢の愛称を「夢を叶えていく」という思いを込め「ザ・ドリーム」と命名。叶夢は「すごくかっこいい。しっかり夢を叶えたいと思います」と話した。

叶夢は２００８年１月２９日、千葉県出身。幼稚園年長でキックボクシングを始め、小学３年の時に雷斗の影響でボクシングに転向。中学２、３年時に全国大会優勝。千葉・習志野高では、高１の国スポ（国体）で優勝すると、高３でインターハイ、国スポを制し３冠を達成。アマ戦績は５４勝（２５ＲＳＣ）５敗。

身長は１７１センチで、プロではスーパーフライ級（５２・１キロ以下）かバンタム級（５３・５キロ以下）を主戦場にする予定。大橋会長は「この長身でアウトボクシングができるテクニックもあるし、一番（の武器）はパンチ力だと思う。プロはここが一番大事」と実力を評価した。

すでに大橋ジムでは、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）とマスボクシング（軽めのスパーリング）を行ったり、前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）のスパーリング相手も務めているという。「本当に勉強になることばかり。体験したことのない感覚で全部がすごかった」という叶夢は「近い距離でも戦えるしアウトボクシングもできるし、自分から攻めることも、何でもできるような選手になりたい」と話した。

また叶夢は、高校時代にフジテレビ系「ミラモンＧＯＬＤ」でも特集され、昨年には第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストにも挑戦するなど、リング外でも注目を集める。

大橋会長は、ビジュアル面についても「まず面接は合格です。今、大橋ジムはいい男が多いと思うのですが、その中でもトップクラスだと思っています」と評価。「これだけのいい男ですから、パンチ力を生かして派手な試合をすれば人気につながっていく。ボクシングは人気があってナンボの世界なんで」とスター性に期待した。

記者会見の質疑応答では、会見を見守っていた雷斗が挙手。司会者からマイクを渡され「大橋ボクシングジム、ザ・サンダー片岡雷斗です。お兄ちゃんとやったらどっちが強いですか？」と質問した。大橋会長はすかさず「弟です」と笑わせ、叶夢も「自分が勝つと思います」と即答。雷斗は「ありがとうございます。これからがんばります」と頭をかいた。