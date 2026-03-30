KIRITOが3月28日および29日の2日間、東京・日本橋三井ホールにて＜KIRITO Acoustic live 26’『Phantom Ⅺ - DAYLIGHT NIGHTMARE -』＞を開催した。

恒例のアコースティックライブ＜Phantom＞シリーズは、KIRITOが2022年より継続的に実施しているもの。2025年7月の前回公演で、初開催から丸3年、第10弾という節目を迎えた。それを経て行われた第11弾は＜Phantom＞シリーズの新たなフェーズを感じさせるものとなった。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

＜Phantom＞シリーズは、歌とアコースティックギターのみというシンプルかつミニマムな編成で行われている公演だ。従来はKIRITOが弾き語りで歌唱し、サポートを務めるJOHNがリードや装飾的ギターフレーズを担ってきたが、今回新たにCERO (Jupiter)が加わり、リードとバッキングが分担されたツインギター編成となったことで、KIRITOは歌に専念するステージへと変化した。

ソロ名義、Angelo、PIERROTと、自身の全キャリアから満遍なく選出したラインナップを、温かくも力強い歌声で紡ぎ上げた全19曲の第一夜。“この先 僕は何を 守ればいい？／唄えばいい？”と問いかける「HEAVEN」に始まり、KIRITO自身の人生と楽曲がリンクしながらステージが進んでいく中で、その答えを示すように、「I BLESS YOU」での“ただ守っていこうと誓ったこの場所”や、「Crave to you」での“一つ残らず守れるように”といったメッセージが中盤から終盤にかけて重ねられていく流れが印象的だった。

また、ヴォーカリストとしての表現のみにシフトしたことで、自ずと身振り手振りは以前より大きくなり、特に「Beginning」での“君を連れていく”という一節にてフロアを指したのち胸をトントンと打ち、拳を固く握りしめた場面や、「BIRTHDAY」の“そっと微笑んでくれるだけでいいから そこにいるだけでいいから”という一節ではフロア全体をぐるりと指した場面は忘れ難い。

「狂った世界の中、俺たちはどう生きていくか。音楽というツールを使って、大切な皆さんに見せていきたいと思ってやってきました。間違えたっていいから、その次の選択で間違わなければ、世界線を変えられる。ひたむきに生きることで、奇跡を起こす未来も作れるんです。過去に悲しい現実を作ってしまったけど、自分の力で切り開いた先で、いつか振り返ったときに笑い合えるようにストーリーを作ってきました。PIERROTもAngeloも、すべてを手放さないと決めました」

──KIRITO

PIERROTの楽曲が並んだアンコールにて、「ラストレター」「壊れていくこの世界で」と続いたのち、「CHILD」へと至る間のMCでKIRITOはこう述べた。それは、彼にまつわる近年のさまざまな動きや、4月4日に控えるLM.Cとの初のツーマンライブを踏まえたものであると同時に、この日の楽曲群を通して表現してきた、決して揺らぐことのない彼の意志と生き方を示す言葉でもあった。

なお、この夜も披露された新曲「蒼く浮かぶ月」を含む、ミニアルバム『SHIFT』が4月22日にリリースされるほか、これに伴う全11公演のツアー＜KIRITO Tour 2026『THE SHIFT COMPLETE』＞が4月25日より開幕する。加えて、アコースティックシリーズ＜Phantom＞の次回公演＜KIRITO Acoustic live 26’『Phantom Ⅻ - INNER SCREAM -』＞が7月18日および19日に東京・KANDA SQUARE HALLで開催されることが決定した。

■＜KIRITO Acoustic live 26’「Phantom Ⅻ - INNER SCREAM -」＞

7月18日(土) 東京・KANDA SQUARE HALL

open17:00 / start17:30

7月19日(日) 東京・KANDA SQUARE HALL

open16:30 / start17:00

▼サポートメンバー

JOHN (Ag)、CERO (Ag)

【ファンクラブ先行受付】

受付期間：3月28日(土)20:00〜4月12日(日)23:59

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5308/

■ミニアルバム『SHIFT』

2026年4月22日(水)リリース

【初回限定生産盤(CD+DVD)】

IKCB-9592〜93 \4,200(税込)

DVD収録内容：「蒼く浮かぶ⽉」Music Video +メイキング映像

【通常盤(CD)】

IKCB-9594】\2,750(税込)

▼収録曲

01.PARADIGM SHIFT

02.SIGNAL

03.SOURCE CODE

04.蒼く浮かぶ⽉

05.SHUTTER WORLD

06.GEARS OF FATE

■＜KIRITO Tour 2026「THE SHIFT COMPLETE」＞

4月25日(土) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

4月26日(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

4月29日(水/祝) 東京・Spotify O-EAST

open17:15 / start18:00

5月02日(土) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open17:00 / start17:30

5月03日(日/祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open16:30 / start17:00

5月06日(水/振休) 宮城・仙台Rensa

open17:00 / start17:30

5月09日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open17:00 / start17:30

5月10日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

5月16日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

open16:00 / start16:30

5月23日(土) 北海道・札幌PENNY LANE 24

open17:00 / start17:30

6月07日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open17:15 / start18:00

【プレオーダー受付】

受付期間：〜4/5(日)23:59

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5313/

■ツーマン＜SPECIAL VERSUS LIVE「CONTACT」KIRITO vs LM.C＞

4月4日(土) 東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)

open16:30 / start17:30

出演：KIRITO / LM.C

KIRITOサポートメンバー：JOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Natsu(Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5217/