オランダがガクポ、ダンフリース、ラインデルスとつないでカウンター完結

ワールドカップ（W杯）で日本と対戦するオランダ代表が圧巻の“高速カウンター”で相手を仕留めた。

オランダは現地時間3月27日に国際親善試合でノルウェーと対戦し、2-1で勝利した。先制を許す展開となったものの、セットプレーからキャプテンのDFフィルジル・ファン・ダイクのゴールで追いついた。

そして試合を決めたのは高速のカウンターアタックだった。1-1で迎えた後半6分、中盤でインターセプトしたFWコーディ・ガクポがドリブルで運び、右サイドで攻め残っていたDFデンゼル・ダンフリースへ展開。ダイレクトでの折り返しをファーサイドで受けたMFタイアニ・ラインデルスがワントラップから右足の強烈なシュートをノルウェーゴールに叩き込んだ。

ポゼッションを奪い返してからパス2本でフィニッシュまで到達したオランダの“高速カウンター”はW杯本大会で対戦する日本も警戒しなければならないだろう。SNSでも「要チェック」「ゴール前の個々の動き方が完璧」「（ロシアW杯の）ベルギーを思い出す」「どうやってカウンター防ぐか対策しないと」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）