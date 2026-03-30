30日の参院予算委員会で、立憲民主党の石垣のりこ議員が、高市早苗総理の「7代前までさかのぼれば250人を超えるご先祖様がいる」発言の趣旨について質した。

【映像】高市総理が真意を語る様子

石垣氏は「3月16日、小沢雅仁議員の、子どもの自殺に関する質問に対して高市総理の答弁に対してちょっと伺います」と切り出すと、「高市総理、こども家庭庁の子どもの自殺対策パッケージの中に、死にたい気持ちを抱えている子どもたちの背景として、保護者からの精神的、また身体的虐待などが挙げられているということはご承知でしょうか」と質問した。



これに高市総理は「保護者からの虐待、これが挙げられているということは承知いたしております」と返答した。

その上で石垣氏は「保護者イコール必ずしも血縁とは限りませんが、やはり親との関係で、家庭に対して深い傷を負っている子どもがいます。そこにやはり『7代まで250人を超えるご先祖』の話というのは、これは事実としては数を数えていけばそうなるということだと思うんですけれども、なかなかこれ、受け入れ難いお子さんも多いのではないかと考えますが、総理いかがでしょうか」と問いかけた。



高市総理は「私は子どもさんが追い詰められていって、その命を絶対に救いたいって気持ちは石垣委員と思いを同じくするものでございます。その上で先般、申し上げた話はその子どもさん自身も、おつらい中でもやっぱり自分の命も大切。そしてまた、いじめなどのケースもございますけれども、他人の命もとっても重い、大切なものだということ、これを胸に刻んでいただきたいなという思いで申し上げております」 と答えた。



石垣氏は「その思いはもちろん、それはそれで大切なものだと思うんですけれども、あくまで子どもの視点に立った時に、この先祖の話をすることが、果たして子どもの気持ちを軽くする、救うものであるのかということを想像力を持ってお話をいただきたいんですね。総理大臣の言葉だからこそ非常に影響力もございます。子どもの置かれた状況を考慮してご発言をいただけますと幸いでございます」と述べ、次の質疑に移った。

高市総理は16日の参院予算委で、子どもの命を守る・救うための決意を問われ「多くの子どもさんたちにお伝えしたいのは『あなたは1人で生まれてきたんじゃない』ということです。お父さん、お母さんを2人と数えて、そして、おじいちゃん、おばあちゃん4人。そしてひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん8人…と数えていきますと、7代前まで直系だけで250人を超えるご先祖様が大人になり、また子宝に恵まれ、そのすごい偶然、すごい奇跡的な幸運に恵まれて1人の命がある。それは自分の命の重さもそうだし、他人様の命もそうだということはぜひ、みんなで共有したいと思います」などと答えていた。（ABEMA NEWS）