戸田恵梨香＆鈴木亮平、『リブート』オフショット公開！ ドラマ完結＆誕生日を祝う胸熱ショットに反響
俳優の戸田恵梨香さんは3月29日、自身のInstagramを更新。『リブート』（TBS系）で共演した俳優の鈴木亮平さんとの、絆を感じさせるオフショットを披露しました。
【写真】戸田恵梨香&鈴木亮平、笑顔のツーショット
さらに「みんなが本気でぶつかりあった愛情溢れるこの作品に参加する事ができて幸せでした」と、撮影現場の充実ぶりを振り返った戸田さん。投稿の最後には、最終回放送日である3月29日に誕生日を迎えた鈴木さんのアカウントを添え、「お誕生日おめでとう」とあたたかなバースデーメッセージで締めくくりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】戸田恵梨香&鈴木亮平、笑顔のツーショット
「幸せでした」戸田さんは「リブート最後までご覧いただきありがとうございました」と視聴者への感謝をつづり、1枚の写真を投稿。美しい海をバックに、笑顔を見せる戸田さんと鈴木さんの自撮りツーショットが収められています。
鈴木さんも戸田さんとのツーショット公開3月23日、鈴木さんも自身のInstagramで、戸田さんとの自撮りツーショットを披露。「第9話、ありがとうございました」とつづり、笑顔を見せる2人の写真を投稿しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)