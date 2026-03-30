キム・ジェウォン、“完璧主義者”と“引きこもり”の魅力全開 韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3、スチールカット公開

キム・ジェウォン、“完璧主義者”と“引きこもり”の魅力全開 韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3、スチールカット公開